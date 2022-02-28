【新冠肺炎】恒生銀行（０００１１）７間分行今起暫停服務

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生銀行（０００１１）公布，因應員工的新型冠狀病毒病個

案，７間分行包括牛頭角分行、新都城分行、上水商務理財中心、粉嶺分行、土瓜灣分行、灣仔

分行及九龍總行，將由今天起暫停服務，直至另行通知。相關員工最後上班日期分別在本月２２

日至２６日期間。（ｂｉ）

