【新冠肺炎】教育局向學校提供防疫特別津貼，涉款逾６２００萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》教育局今日向全港中小學和幼稚園發出通函，公布有關發放一

筆過「防疫特別津貼」的詳情，涉及總開支超過６２００萬元。

教育局發言人說，２０１９冠狀病毒病疫情持續，為幫助學校應對疫情及就恢復面授課堂做

好準備，教育局特為全港開辦全面正規課程的學校（即所有公營學校、直接資助計劃學校、私立

中小學及幼稚園）提供一筆過「防疫特別津貼」，讓學校添置與防疫有關的物資，或購買與清潔

校園有關的服務及物資，以及支付與學生接種疫苗安排相關的開支。

在津貼額方面，因應不同類別、不同規模的學校，可獲撥款如下：（ｉ）幼稚園──參加幼

稚園教育計劃的幼稚園按學生人數而定：６６名或以下半日制學生可獲１５０００元（一名全日

制學生作兩名半日制學生計算）；６７名或以上可獲２２５００元。沒有參加幼稚園教育計劃的

學校則每校可獲１８７５０元；（ｉｉ）公營及直資中小學（包括特殊學校）──按核准班級數

目而定，１１班或以下可獲２２５００元；１２班至２３班可獲３００００元；２４班或以上可

獲３７５００元；（ｉｉｉ）特殊學校的宿舍部──按其核准宿額而定，宿額少於４０個可獲

４５０００元；４０至６０個可獲６００００元；６１個或以上可獲７５０００元；及

（ｉｖ）私立中小學（包括提供全面正規課程的私立學校、國際學校、私立獨立學校及英基學校

協會轄下的學校）──每校可獲３００００元。（ｃｌ）

