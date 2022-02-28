【夜期時段】即月期指報２２５８２點，跌７５點，低水１３１點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２６７７點，升２０點，低水

３６點，最新報２２５８２點，跌７５點，低水１３１點，合約成交６７２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８０４４點，升１３點，高水２０點，最新報８０１３點，

跌１８點，低水１１點，合約成交３４１張。

