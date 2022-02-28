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28/02/2022 17:51

【內房困局】據報融創與中國信達洽談出售北京及上海項目

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據ＲＥＤＤ引述知情人士透露，融創中國（０１９１８）與國
有不良資產管理公司中國信達（０１３５９）洽談出售北京及上海兩個項目，預計這項潛在交易
或為公司帶來數十億元人民幣的新增資金。
　　報道指，融創中國於２０１９年以１２５億元人民幣從泛海控股收購這兩個項目，項目名稱
或估值不詳。消息人士指，這兩個項目此前已被質押予中國信達獲取融資。（ｂｉ）

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