【內房困局】據報融創與中國信達洽談出售北京及上海項目

《經濟通通訊社２８日專訊》據ＲＥＤＤ引述知情人士透露，融創中國（０１９１８）與國

有不良資產管理公司中國信達（０１３５９）洽談出售北京及上海兩個項目，預計這項潛在交易

或為公司帶來數十億元人民幣的新增資金。

報道指，融創中國於２０１９年以１２５億元人民幣從泛海控股收購這兩個項目，項目名稱

或估值不詳。消息人士指，這兩個項目此前已被質押予中國信達獲取融資。（ｂｉ）

