【新冠肺炎】政府全速推進青衣社區隔離設施投入服務

《經濟通通訊社２８日專訊》由中央援建位於青衣的社區隔離設施上星期動工，近日已基本

完工，政務司司長李家超今日召開政府跨部門會議，並與中聯辦及承建商舉行視像會議，全速推

進青衣社區隔離設施盡快投入服務，確保設施的配套能夠符合應急需要。

在政府跨部門會議上，李家超聽取發展局匯報青衣社區隔離設施的工程進度、保安局匯報有

關設施日常管理的準備情況，以及食衞局匯報將為設施提供服務的醫護人員的準備情況及配套。



＊提供約３９００個隔離床位＊



李家超指出，鑑於疫情嚴峻，目前社區隔離設施短缺情況嚴重。他指示各相關部門盡一切努

力，迅速做好準備工作，令青衣社區隔離設施在交收後可盡快投入服務，接收沒有病徵或徵狀輕

微的感染人士和其他需要隔離人士。

李家超隨後與中聯辦副主任陳冬、副主任尹宗華，以及承建商中國建築國際集團（中建集團

）總經理和代表舉行視像會議，為交收青衣社區隔離設施項目作最後準備。他感謝中聯辦全力協

調，並感謝中建集團傾盡全力，馬不停蹄，令項目施工僅歷時約一個星期便完成並可交收，為香

港提供額外約３９００個社區隔離應急床位，為支援香港穩控疫情作出重要貢獻。（ｃｌ）

