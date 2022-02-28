【新冠肺炎】林鄭：下月推全民強檢，估計隔離單位逾７萬個

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥就盡快穩控第五波疫情向市民發表視像講話

，她表示，未來兩三個月是穩控疫情的關鍵時刻，特區政府早前宣布加大力度推行五方面措施，

除了廣泛向市民派發快速檢測包、針對高風險樓宇進行圍封強檢行動，並正全面細化方案，籌備

在３月內推行全民強制檢測，務求做到徹底、快速、有序、有效切斷傳播鏈。

她表示，對於檢測呈陽性的居民，由於數目龐大，政府會採取分流隔離、按確診者的身體狀

況、家居環境，及同住家人等，安排進入社區隔離設施或入院，並為家中尚待進入設施或居家隔

離的人士提供特別支援，包括醫療查詢熱線、指定診所供預約診治等。



＊青衣社區隔離設施今日交付＊



她說，特區政府正全力設立更多社區隔離設施，估計總數超過７萬個單位或床位，首個只用

一星期建設、位於青衣的社區隔離及治療設施，已於今日交付。

她表示，為提升香港的治療能力，中央已委派內地施工隊在落馬州河套區，籌建一所應急醫

院。特區政府亦會繼實施地區性航班熔斷機制，並進一步收緊社交距離措施，及提升疫苗接種率

，特別是長者及兒童。



＊全體市民支持是成敗關鍵＊



她提到，特區政府會繼續動員一切人手及資源，採取必要的措施，但要打贏今場抗疫戰，全

體市民的支持是成敗關鍵，市民的充份配合將可令抗疫工作事半功倍，她再次強烈呼籲市民更注

重保持個人衛生，如對身體狀況有懷疑，應盡快做快速檢測；繼續遵守社交距離措施，避免非必

要外出；應就政府發出的圍封強檢或全民強檢公告，按時進行檢測；盡快接種疫苗；如確診者無

病徵或輕微不適，應遵從當局分流隔離安排，將救護車服務及醫療治療設施留給有需要市民。

她最後表示，疫境無情，形勢危急，但有中央全面支援下，香港必定可再次化險為夷，打贏

抗疫戰。（ｃｌ）

