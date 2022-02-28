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28/02/2022 16:56

【新冠肺炎】林鄭：下月推全民強檢，估計隔離單位逾７萬個

　　《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥就盡快穩控第五波疫情向市民發表視像講話
，她表示，未來兩三個月是穩控疫情的關鍵時刻，特區政府早前宣布加大力度推行五方面措施，
除了廣泛向市民派發快速檢測包、針對高風險樓宇進行圍封強檢行動，並正全面細化方案，籌備
在３月內推行全民強制檢測，務求做到徹底、快速、有序、有效切斷傳播鏈。
　　她表示，對於檢測呈陽性的居民，由於數目龐大，政府會採取分流隔離、按確診者的身體狀
況、家居環境，及同住家人等，安排進入社區隔離設施或入院，並為家中尚待進入設施或居家隔
離的人士提供特別支援，包括醫療查詢熱線、指定診所供預約診治等。

＊青衣社區隔離設施今日交付＊

　　她說，特區政府正全力設立更多社區隔離設施，估計總數超過７萬個單位或床位，首個只用
一星期建設、位於青衣的社區隔離及治療設施，已於今日交付。
　　她表示，為提升香港的治療能力，中央已委派內地施工隊在落馬州河套區，籌建一所應急醫
院。特區政府亦會繼實施地區性航班熔斷機制，並進一步收緊社交距離措施，及提升疫苗接種率
，特別是長者及兒童。

＊全體市民支持是成敗關鍵＊

　　她提到，特區政府會繼續動員一切人手及資源，採取必要的措施，但要打贏今場抗疫戰，全
體市民的支持是成敗關鍵，市民的充份配合將可令抗疫工作事半功倍，她再次強烈呼籲市民更注
重保持個人衛生，如對身體狀況有懷疑，應盡快做快速檢測；繼續遵守社交距離措施，避免非必
要外出；應就政府發出的圍封強檢或全民強檢公告，按時進行檢測；盡快接種疫苗；如確診者無
病徵或輕微不適，應遵從當局分流隔離安排，將救護車服務及醫療治療設施留給有需要市民。
　　她最後表示，疫境無情，形勢危急，但有中央全面支援下，香港必定可再次化險為夷，打贏
抗疫戰。（ｃｌ）

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