《再戰明天》拉加德與德國總理會晤，澳洲公布議息結果

《經濟通通訊社２８日專訊》拉加德與德國總理會晤，及澳洲公布議息結果，料為周二（１

日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國總統拜登向國會發表國情咨文，歐洲央行執委帕內塔出席七國

集團（Ｇ７）央行總裁和財長視頻會議。本港時間周二１１：３０ａｍ，澳洲央行召開利率會議

。晚上９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德與德國總理朔爾茨會晤。



＊中德美公布ＰＭＩ，百度公布業績＊



數據方面，周二本港時間９：３０ａｍ，中國公布２月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），

料由５０﹒１降至４９﹒８；２月非製造業採購經理人指數料由５１﹒１降至５０﹒７；２月綜

合採購經理人指數。本港時間９：４５ａｍ，中國公布２月財新製造業採購經理人指數，料維持

於４９﹒１。本港時間１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。本港時間

４：５５ｐｍ，德國公布２月製造業採購經理人指數，料由５９﹒８降至５８﹒５。本港時間

５：００ｐｍ，歐元區公布２月製造業採購經理人指數，料由５８﹒７降至５８﹒４。本港時間

９：００ｐｍ，德國公布２月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％擴大至０﹒８％，年率升

幅料由４﹒９％擴大至５％。本港時間１０：４５ｐｍ，美國公布２月製造業採購經理人指數，

料由５５﹒５升至５７﹒５。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布２月ＩＳＭ 製造業指數，料

由５７﹒６升至５８。

在本港，明日公布業績的公司有：百度（０９８８８）等。（ｗａ）

