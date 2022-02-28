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即市新聞

28/02/2022 19:24

《再戰明天》拉加德與德國總理會晤，澳洲公布議息結果

　　《經濟通通訊社２８日專訊》拉加德與德國總理會晤，及澳洲公布議息結果，料為周二（１
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，美國總統拜登向國會發表國情咨文，歐洲央行執委帕內塔出席七國
集團（Ｇ７）央行總裁和財長視頻會議。本港時間周二１１：３０ａｍ，澳洲央行召開利率會議
。晚上９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德與德國總理朔爾茨會晤。

＊中德美公布ＰＭＩ，百度公布業績＊

　　數據方面，周二本港時間９：３０ａｍ，中國公布２月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），
料由５０﹒１降至４９﹒８；２月非製造業採購經理人指數料由５１﹒１降至５０﹒７；２月綜
合採購經理人指數。本港時間９：４５ａｍ，中國公布２月財新製造業採購經理人指數，料維持
於４９﹒１。本港時間１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。本港時間
４：５５ｐｍ，德國公布２月製造業採購經理人指數，料由５９﹒８降至５８﹒５。本港時間
５：００ｐｍ，歐元區公布２月製造業採購經理人指數，料由５８﹒７降至５８﹒４。本港時間
９：００ｐｍ，德國公布２月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％擴大至０﹒８％，年率升
幅料由４﹒９％擴大至５％。本港時間１０：４５ｐｍ，美國公布２月製造業採購經理人指數，
料由５５﹒５升至５７﹒５。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布２月ＩＳＭ　製造業指數，料
由５７﹒６升至５８。
　　在本港，明日公布業績的公司有：百度（０９８８８）等。（ｗａ）

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