【新冠肺炎】據報內地已組織九千人支援隊伍，隨時來港協助強檢

《經濟通通訊社２８日專訊》據《星島日報》報道，國家衛健委醫政醫管局副局長李大川周
日接受電視採訪時表示，內地已組織９０００人的支援隊伍，可隨時派員前往香港幫忙進行強制
檢測。
李大川指，若港府要求，也可以將樣本送到廣東省檢驗，每日檢測量達到１２０萬至１５０
萬次，遠高於香港的每日最多３０萬次。他又補充，在全民檢測期間，如能採取封控措施「顯然
是最理想
的」。（ｓｌ）
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