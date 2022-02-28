【新冠肺炎】據報內地已組織九千人支援隊伍，隨時來港協助強檢

《經濟通通訊社２８日專訊》據《星島日報》報道，國家衛健委醫政醫管局副局長李大川周

日接受電視採訪時表示，內地已組織９０００人的支援隊伍，可隨時派員前往香港幫忙進行強制

檢測。

李大川指，若港府要求，也可以將樣本送到廣東省檢驗，每日檢測量達到１２０萬至１５０

萬次，遠高於香港的每日最多３０萬次。他又補充，在全民檢測期間，如能採取封控措施「顯然

是最理想

的」。（ｓｌ）

