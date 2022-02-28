【新冠肺炎】新世界（１７）借粉嶺地建方艙醫院，料很快完成工程

《經濟通通訊社２８日專訊》新世界發展（０００１７）向政府借出粉嶺馬適路旁一幅

３﹒５公頃土地，以作興建方艙醫院。新世界發展高級項目總監董正綱接受《香港電台》訪問時

表示，該地皮鄰近交通設施，接近大馬路，水電煤亦齊備，地盤已進行平整，上周使用大型機器

搬走地皮內的臨時設施，期間並無特別困難，已交付中國建築興建，留意到對方運入大量預制組

件，估計很快會完成工程。

董正綱表示，新世界原本正構思這塊用地的發展用途及規劃，短期並無做生意的迫切性。集

團在２月中留意到本港疫情嚴峻，已開始尋找可以捐給政府興建臨時醫院的地皮，目前仍有數塊

新界的地皮適合，若政府日後需要，可以捐更多地。他認為，中央並無向地產商施加壓力，大家

均想在這段時間協助香港，盡綿力捐地，協助解決醫療系統困難。

另外，新世界亦計劃向醫護人員提供免費酒店住宿服務。董正綱表示，留意到醫護人員長時

間工作，亦擔心為家人帶來憂慮，因而有這個計劃，在選址方面會考慮方便性、房間是否適合讓

醫護暫住。他表示，正考慮會否撥出酒店的指定樓層予醫護居住，又說醫護工作期間會穿上保護

衣物，亦有防疫措施，相信他們的風險較檢疫旅客為低，有關酒店不會做到如檢疫酒店般嚴格。

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