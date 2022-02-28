【預算案】政府擬暫緩追租，地建會明與陳茂波召開電話會議

《經濟通通訊社２８日專訊》政府在《財政預算案》中提出暫緩追租的立法建議，地產建設
商會執委會主席兼會德豐地產主席梁志堅表示，商會會員明日將與財政司司長陳茂波召開電話會
議，表達實行禁止向特定行業追租的困難。
梁志堅接受本地電台訪問時指，疫情下業界有提供免租或減租措施支援商戶，支援措施各有
不同。他表示，同系九倉有為商場租戶提供３至６成的租金減免。（ｓｌ）
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