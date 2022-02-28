【新冠肺炎】研究：輕症康復後１個月可投保，重症須加核保條件

《經濟通通訊社２８日專訊》市場傳言新冠肺炎康復者會被保險公司拒絕批核保險申請。保

險比較平台１０Ｌｉｆｅ就這項問題深入研究並向多間保險公司作出查詢。大部份大型保險公司

表示，現時新冠肺炎輕症患者康復１個月後，保險公司會以標準條款核保，但重症患者即使康復

後亦要提升核保條件。

重症患者定義包括曾進入深切治療部或出現嚴重併發症，例如呼吸衰竭、急性呼吸困難綜合

症、敗血症和敗血症性休克、血栓栓塞或多器官衰竭，包括對心臟、肝臟或腎臟的傷害。至於附

加條件包括定義個別傷病為「投保前已存在的狀況」，不承保個別器官、增加保費，或拒絕批出

保險。



＊個別保險公司在批核保險申請時，會查問投保人新冠肺炎病史＊



１０Ｌｉｆｅ聯合創辦人及行政總裁倫沛然指，新冠肺炎重症康復者，在往後投保包括自願

醫保等醫療保險計劃時，大部份保險公司會作出特別評估，了解其臨床表現。現時有個別保險公

司在批核保險申請時，亦會特意查問投保人新冠肺炎病史，包括過去３個月有沒有對新冠病毒呈

陽性反應。

他續表示，由於疫情仍在急速發展及屆嚴峻階段，香港人健康風險非常高，呼籲大眾若果有

需要買醫療或其他類型保險產品時，應向持牌中介人查詢保險公司最新核保指引，避免往後出現

不保事項甚至被拒保。（ｓｌ）

