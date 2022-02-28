【新冠肺炎】據報青衣方艙醫院將於今天交付，屬中央援建項目之一

《經濟通通訊社２８日專訊》據內地媒體報道，中央援建項目之一青衣方艙醫院，預計今天

交付，項目由中國建築（０３３１１）設計建造，青衣地塊的方艙醫院全部投入使用後，將提供

超過３８００張隔離病床。

報道提及，四處由中央援建的臨時性社區隔離治療設施，２月２２日分別在青衣、前新田購

物城、元朗潭尾和洪水橋開工建設，工程日以繼夜。當方艙醫院全部投入使用後，預計將為香港

提供１﹒４萬至１﹒７萬個隔離單位。（ｂｎ）

