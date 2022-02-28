《經濟通通訊社２８日專訊》據內地媒體報道，中央援建項目之一青衣方艙醫院，預計今天
交付，項目由中國建築（０３３１１）設計建造，青衣地塊的方艙醫院全部投入使用後，將提供
超過３８００張隔離病床。
報道提及，四處由中央援建的臨時性社區隔離治療設施，２月２２日分別在青衣、前新田購
物城、元朗潭尾和洪水橋開工建設，工程日以繼夜。當方艙醫院全部投入使用後，預計將為香港
提供１﹒４萬至１﹒７萬個隔離單位。（ｂｎ）
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28/02/2022 10:07
【新冠肺炎】據報青衣方艙醫院將於今天交付，屬中央援建項目之一
《經濟通通訊社２８日專訊》據內地媒體報道，中央援建項目之一青衣方艙醫院，預計今天
交付，項目由中國建築（０３３１１）設計建造，青衣地塊的方艙醫院全部投入使用後，將提供
超過３８００張隔離病床。
報道提及，四處由中央援建的臨時性社區隔離治療設施，２月２２日分別在青衣、前新田購
物城、元朗潭尾和洪水橋開工建設，工程日以繼夜。當方艙醫院全部投入使用後，預計將為香港
提供１﹒４萬至１﹒７萬個隔離單位。（ｂｎ）
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