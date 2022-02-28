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即市新聞

28/02/2022 16:25

【俄烏開戰】景順：盧布繼續面臨下行壓力，短期市場將繼續震盪

　　《經濟通通訊社２８日專訊》對於西方制裁俄羅斯的投資影響，景順亞太區（日本除外）全
球市場策略師趙耀庭表示，由於俄羅斯中央銀行受到外匯的制裁，俄羅斯盧布繼續面臨下行壓力
，這可能導致國內消費者信心和對俄羅斯資產的投資情緒進一步下降。除非俄羅斯當局完全切斷
對歐洲的能源供應，否則他認為將繼續有俄羅斯銀行仍然可以進入全球銀行體系。
　　他指出，從亞太區角度來看，高油價對經濟的影響，以及主要經濟體的滯脹風險，可能導致
全球對亞洲出口的需求下降，而且該區許多國家都是石油的淨進口國。儘管如此，他還是對大多
數亞洲國家能夠承受這些衝擊感到非常樂觀。

＊擔心或導致發達市場出現滯脹風險＊

　　他提及，雖然在中國等市場，生產者價格通脹受到一定程度的關注，但區內的消費者通脹仍
處於正常範圍內。從歷史數據來看，原油價格對該區的經濟增長、當地貨幣和風險資產的影響微
乎其微。他更擔心潛在的能源供應衝擊可能導致發達市場出現滯脹風險，從而削弱消費者對亞洲
商品的信心
　　他稱，短期內，市場將繼續震盪，認為避險情緒可能會持續，因為投資者將轉向美元、日元
、大盤股、黃金等避險資產，以及其他如能源和房地產等另類資產。（ｂｎ）
　

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