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28/02/2022 12:08

中電（０２）去年少賺２６％至８５億元，第四期中期息１﹒２１元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中電（００００２）公布，截至去年１２月３１日止年度純利
８４﹒９１億元，按年跌２５﹒８８％，每股基本盈利３﹒３６元；派第四期中期股息為每股
１﹒２１元，連同首三次已付中期股息，２０２１年總股息為每股３﹒１元，與２０２０年相同

　　期內，營運盈利按年減少１７﹒８％至９５﹒１７億元；綜合收入增加５﹒５％至
８３９﹒５９億元。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

　

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