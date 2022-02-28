【俄烏開戰】東風集團（０４８９）：歐美制裁暫對俄業務影響不大

《經濟通通訊社２８日專訊》俄烏戰事持續，歐美等西方國家加大對俄羅斯的制裁力度。東
風集團（００４８９）表示，目前歐美制裁對公司在俄羅斯業務影響不大。
東風向《路透》指，目前看來公司整體在俄羅斯業務規模和當地的投資都有限，所受影響不
大，但制裁對於未來業務的影響，現在還不好做清晰的判斷，也還在密切的跟進中。（ａｃ）
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