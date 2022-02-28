【企業盈警】泰和小貸（１９１５）料去年稅後溢利跌最多９２％

《經濟通通訊社２８日專訊》泰和小貸（０１９１５）發盈警，預期去年度稅後溢利介乎約

３００萬至５００萬元人民幣，較截至２０２０年度的３６７０萬元人民幣，下降約８６％至

９２％。

集團解釋，溢利下降主要歸因於疫情對當地經濟的影響，衝擊房地產及建築行業，並導致公

司客戶拖欠償還貸款增加。為此，集團已根據經濟形勢加強貸款減值損失撥備，並加大力度撇銷

不良貸款。（ａｃ）

