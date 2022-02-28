【企業盈喜】眾誠能源（０２３３７）料去年純利增長不少於４０％

《經濟通通訊社２８日專訊》眾誠能源（０２３３７）發盈喜，集團截至去年底止年度的未
經審核綜合管理賬目的初步評估，預期集團將錄得純利不少於約１﹒７５億元人民幣，較
２０２０年度的１﹒２４億元人幣，增長不少於約４０％。
集團認為，預期純利增加主要由於內地從疫情中復甦令市場需求增加，令公司批發及零售石
油產品的銷量有所增加；及公司的營銷及推廣力度增加。（ａｃ）
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