【企業盈喜】眾誠能源（０２３３７）料去年純利增長不少於４０％

《經濟通通訊社２８日專訊》眾誠能源（０２３３７）發盈喜，集團截至去年底止年度的未

經審核綜合管理賬目的初步評估，預期集團將錄得純利不少於約１﹒７５億元人民幣，較

２０２０年度的１﹒２４億元人幣，增長不少於約４０％。

集團認為，預期純利增加主要由於內地從疫情中復甦令市場需求增加，令公司批發及零售石

油產品的銷量有所增加；及公司的營銷及推廣力度增加。（ａｃ）





