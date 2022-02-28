【新冠肺炎】教育局：學校不遲於３月１７日放暑假，７至８月復課

《經濟通通訊社２８日專訊》教育局局長楊潤雄表示，全港學校將由３月７日開始放假，有

七周暑假，直至復活假期完成為止。他又指明白學校家長要準備，彈性容許學校不遲於３月１７

日開始放假，將３月至４月四個星期的上課日調到７月至８月，最早於８月２日可停學年。

楊潤雄指，非本地課程學校由於課程編排不同，為學生利益著想，將額外不納入調動假期的

安排。（ｈｙ）

