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28/02/2022 14:04

【新冠肺炎】教育局：學校不遲於３月１７日放暑假，７至８月復課

　　《經濟通通訊社２８日專訊》教育局局長楊潤雄表示，全港學校將由３月７日開始放假，有
七周暑假，直至復活假期完成為止。他又指明白學校家長要準備，彈性容許學校不遲於３月１７
日開始放假，將３月至４月四個星期的上課日調到７月至８月，最早於８月２日可停學年。
　　楊潤雄指，非本地課程學校由於課程編排不同，為學生利益著想，將額外不納入調動假期的
安排。（ｈｙ）

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