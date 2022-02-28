【新冠肺炎】文憑試暫維持４月２２日開考，考期壓縮至３星期

《經濟通通訊社２８日專訊》教育局局長楊潤雄宣布，香港中學文憑試仍積極爭取於４月

２２日如期開考，考試將由１個月壓縮至３周完成。當局已於５月及６月準備兩個後備考期，最

遲４月初確定開考日期，如果萬不得已，當局亦已準備評估成績機制。

楊潤雄指，決定開考日期須考慮多個因素，包括考場、疫情、考生心情等，會準備充足時間

讓考生準備。



＊今年不安排檢疫考生隔離期間應考＊



另外，中學文憑試考生及評考人員將獲發快速檢測包，讓學生及監考每日檢測。教育局會向

考評局提供２０００萬元，以向考生發放快速測試套裝，以及提升網上評卷系統，讓評卷員在家

中評改考卷，以減低交叉感染的風險。

楊潤雄表示，過去考評局有安排送往檢疫的考生，可以隔離期間應考，但由於目前檢疫設施

供應緊張，因此今年不會再有相關安排。



＊呼籲考生勿「博」入考場＊



教育局副秘書長康陳翠華指，文憑試考生在甚麼情況下可以應試，當局會一直監察，不停更

新要求，呼籲所有考生，不要「博」入考場，以免影響其他考務人員或同學。至於有學校可能未

考模擬試用作有需要時評估成績，她指仍可考慮其他持續評估或考試，考評局會再與校長商討。

（ｈｙ）

