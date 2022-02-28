《小傳日記》航運股進可攻退可守，中遠海控調整可吼

《小傳日記》全球聚焦俄烏局勢發展，金融市場自不免受到影響，金、股、匯市隨著俄烏局

勢發展而上下震盪。然而，金價縱使重上１９００美元，但仍未創歷史高，主要非美主要貨幣僅

見波動而未見大跌，美匯指數失守９７後重新守穩該位，但未進一步攀升，美股三大指數則升升

跌跌，上周五全面報升，道指升８３４點；標普５００升９５點，納指則升２２１點。反映金融

市場對於俄烏局勢是否會重創金融市場持懷疑態度，俄烏問題仍然有望通過外交手段去解決。

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球反俄示威，西方國家更逐步採取制裁俄羅斯措施，但持續落去，

必然會對俄羅斯的經濟構成沉重打擊，相信俄軍最終會撤出烏克蘭，普京縱然極不願意，最終亦

要透過談判去化解紛爭。

依家入市風險較大，但戰爭唔可能持久，亦唔可能解決問題。投資者必將重新聚焦央行加息

步伐。布油雖然升到每桶１００美元，但唔可能持久，所以油股不宜沾手。航運股則仲有大把有

上升空間，因為供應短缺問題唔可能在短時間內解決，若然市場炒經濟復甦，對航運股一樣有支

持，可謂進可攻、退可守。東方海外（００３１６）今天再創歷史新高至２２０元，係最近兩個

月以嚟第四次挑戰橫行區頂部，但過去三次皆未能突破２２０元收市，即使睇好，都係建議回調

到２０５元附近先好買，收低過１８９元止蝕，目標２２０同２４０元。

中遠海控（０１９１９）亦扭轉咗過去逾兩周嘅調整走勢，１４﹒４元明顯見支持，短期有

望上衝１６﹒５元，惟建議回調到１５﹒３元才買入，短線失守１４﹒４元止蝕，中線可以

１３﹒３元止蝕，上望歷史高位１７﹒４８元。請請！





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