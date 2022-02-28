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即市新聞

28/02/2022 15:58

《小傳日記》航運股進可攻退可守，中遠海控調整可吼

　　《小傳日記》全球聚焦俄烏局勢發展，金融市場自不免受到影響，金、股、匯市隨著俄烏局
勢發展而上下震盪。然而，金價縱使重上１９００美元，但仍未創歷史高，主要非美主要貨幣僅
見波動而未見大跌，美匯指數失守９７後重新守穩該位，但未進一步攀升，美股三大指數則升升
跌跌，上周五全面報升，道指升８３４點；標普５００升９５點，納指則升２２１點。反映金融
市場對於俄烏局勢是否會重創金融市場持懷疑態度，俄烏問題仍然有望通過外交手段去解決。
　　俄羅斯入侵烏克蘭引發全球反俄示威，西方國家更逐步採取制裁俄羅斯措施，但持續落去，
必然會對俄羅斯的經濟構成沉重打擊，相信俄軍最終會撤出烏克蘭，普京縱然極不願意，最終亦
要透過談判去化解紛爭。
　　依家入市風險較大，但戰爭唔可能持久，亦唔可能解決問題。投資者必將重新聚焦央行加息
步伐。布油雖然升到每桶１００美元，但唔可能持久，所以油股不宜沾手。航運股則仲有大把有
上升空間，因為供應短缺問題唔可能在短時間內解決，若然市場炒經濟復甦，對航運股一樣有支
持，可謂進可攻、退可守。東方海外（００３１６）今天再創歷史新高至２２０元，係最近兩個
月以嚟第四次挑戰橫行區頂部，但過去三次皆未能突破２２０元收市，即使睇好，都係建議回調
到２０５元附近先好買，收低過１８９元止蝕，目標２２０同２４０元。
　　中遠海控（０１９１９）亦扭轉咗過去逾兩周嘅調整走勢，１４﹒４元明顯見支持，短期有
望上衝１６﹒５元，惟建議回調到１５﹒３元才買入，短線失守１４﹒４元止蝕，中線可以
１３﹒３元止蝕，上望歷史高位１７﹒４８元。請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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