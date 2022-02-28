【新冠肺炎】第五波６３６人離世，逾九成為６０歲以上長者

《經濟通通訊社２８日專訊》第五波新冠肺炎疫情嚴峻，醫院管理局總行政經理（綜合臨床

服務）李立業表示，本港新增８７宗死亡個案，年齡介乎５１歲至１００歲，分別５９男２８女

，有４９宗來自院舍。第五波累計６３６人離世，逾九成為６０歲以上死者。



＊７０多人在院內篩查確診＊



醫管局又指，大約７０多人在院內篩查確診，員工有３１６０人確診。９間指定診所有

１３０００多宗確診個案，呼籲市民先打電話預約。（ｈｙ）

