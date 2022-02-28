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28/02/2022 18:11

澳博控股（００８８０）去年虧損擴大至４１億元，不派末期息

　　《經濟通通訊社２８日專訊》澳博控股（００８８０）公布，截至去年１２月３１日止年度
業績，公司擁有人應佔虧損擴大至４１﹒４４億元，２０２０年同期錄虧損３０﹒２５億元，每
股虧損７２﹒９仙，不派末期息。
　　期內，博彩淨收益按年升３１﹒５％至９６﹒０８億元，酒店、餐飲、零售、租賃及其他收
入按年升６４﹒７％至５﹒９２億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ錄虧損收窄至１５﹒８１億元，
２０２０年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ錄虧損２０﹒８９億元。
　　公司附屬公司澳娛綜合於２０２１年的博彩淨收益為９６﹒０８億元，按年升３１﹒５％，
澳娛綜合佔澳門整體博彩毛收益之１２﹒３％，當中包括佔中場賭枱博彩收益之１６﹒３％及佔
貴賓博彩收益之４﹒９％。
　　集團表示，集團位於路氹的上葡京綜合度假村已於２０２１年７月３０日開業。在開業初期
，度假村提供豪華酒店客房和套房、高級和休閒餐飲、博彩、康體和水療設施及活動場地。於
２０２１年１２月３１日，上葡京之總投資成本為３８２億元。截至２０２１年１２月３１日止
年度產生之開業前開支為１０﹒２７億元。
　　上葡京之毛收益為３﹒７億元，經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為負４﹒２３億元，上葡京綜合度
假村的入住率為４８﹒７％，平均房租為９１４元。另外，新葡京之毛收益為２３﹒２２億元，
經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為負５﹒２２億元，２０２０年則為負１０﹒０６億元，新葡京酒店全
年入住率增加４０﹒９％至５８﹒８％，平均房租則減少５６﹒２％至７０６元。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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