【企業盈喜】鴻騰（０６０８８）料去年純利錄最多１﹒４億美元

《經濟通通訊社２８日專訊》鴻騰（０６０８８）公布，截至去年１２月３１日止年度，公

司擁有人應佔純利預計從截至２０２０年１２月３１日止年度的４３００萬美元，上升至

２０２１年年度的１﹒３億至１﹒４億美元之間。

純利上升主要是因為２０２１年年度並無出現２０２０年年度的一次性事項，以及２０２１

年第四季度收取了一筆訴訟和解款項。（ｂｎ）

