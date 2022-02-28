《真知灼見－溫灼培》本周焦點：油組大會、中歐美數據及加央議息

《真知灼見》美國、歐盟、英國及加拿大上周六（２６日）發表聯合聲明，表示已初步達成

協議並承諾將切斷多家俄羅斯銀行與國際支付系統ＳＷＩＦＴ的業務連結。同時，表示要對俄羅

斯中央銀行的國際儲備進行限制。由於報道中沒有指明哪幾間俄羅斯商業銀行將包括在內，所以

現階段我們無法衡量有關行動將對俄羅斯帶來多大衝擊，特別是會否影響俄羅斯正常出售石油及

天然氣到國際市場。但有關事情進展實在值得我們關注。

現時烏克蘭事件不斷在惡化。周日（２７日）最新消息指，歐盟願意提供４﹒５億歐元的武

器予烏克蘭對抗俄羅斯。而俄羅斯總統普京亦宣布把國內核武器警戒級別提到最高水平。受上述

消息影響，今早（２８日）於亞洲市場所見，歐元隨即跌至１﹒１１４７美元水平，而金價再重

上１９００美元之上。



＊本周三油組開大會＊



俄烏戰事拖得愈長，西方加大對俄羅斯制裁機會就愈大。俄羅斯作為能源出口大國，倘其能

源出口受限制，可想象全球能源價格將會大幅攀升。就是美國聯同其盟國釋放石油儲備，相信也

無補於事。本周三（２日）油組及一眾產油國將開大會。料油組暫不會加大增產量。但建議大家

要密切留意會議結果，看油組對未來產量有甚麼啟示。



＊本周經濟數據焦點看中國、歐洲及美國＊



本周經濟數據焦點主要有三方面。周二（１日），中國將公布一系列２月份採購經理指數。

回憶中國１月官方製造業採購經理指數已處５０﹒１指數點，相當靠近５０的盛衰分界線。市場

現估計，中國２月份製造業指數可能跌低於５０。若屬實，不排除會增強市場對人行進一步放寬

貨幣政策預期。反觀歐洲，重點在周三公布的２月份以消費物價指數衡量的通脹數據。歐洲１月

年通脹率已是高企５﹒１％，現關注國際油價於２月份大幅上升下，歐洲２月份通脹率會否進一

步攀升，從而左右歐央行往後的貨幣決策。到周五（４日），美國將公布２月就業報告。美國

１２月及１月兩月雙加，增加了約９７萬份職位，這高速職位的增長情況能否於２月延續正是市

場所關注。市場估計，美國２月非農職位有機會再增多４０萬份，２月工資年增長率有機會攀至

５﹒８％，前值為５﹒７％。相信聯儲局於３月１６日作議息決定時也會考慮美國２月就業狀況

。



＊加央行本周料加息０﹒２５％＊



本周有兩央行議息，分別是周二的澳央行及周三的加央行。而重點肯定在加央行身上。儘管

加拿大貨車伺機早前的堵路事件，其對當地經濟帶來的影響仍是未知數，但料無阻市場對加央行

本周加息０﹒２５％預期。倘一旦加息，加元息率將攀至半厘水平。至於澳央行，由於其行長洛

威於２月議息會上曾提出今年內加息可能性，現市場關注洛威會否就該行今年加息給予市場進一

步啟示。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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