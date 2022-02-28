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28/02/2022 13:27

《真知灼見－溫灼培》本周焦點：油組大會、中歐美數據及加央議息

　　《真知灼見》美國、歐盟、英國及加拿大上周六（２６日）發表聯合聲明，表示已初步達成
協議並承諾將切斷多家俄羅斯銀行與國際支付系統ＳＷＩＦＴ的業務連結。同時，表示要對俄羅
斯中央銀行的國際儲備進行限制。由於報道中沒有指明哪幾間俄羅斯商業銀行將包括在內，所以
現階段我們無法衡量有關行動將對俄羅斯帶來多大衝擊，特別是會否影響俄羅斯正常出售石油及
天然氣到國際市場。但有關事情進展實在值得我們關注。
　　現時烏克蘭事件不斷在惡化。周日（２７日）最新消息指，歐盟願意提供４﹒５億歐元的武
器予烏克蘭對抗俄羅斯。而俄羅斯總統普京亦宣布把國內核武器警戒級別提到最高水平。受上述
消息影響，今早（２８日）於亞洲市場所見，歐元隨即跌至１﹒１１４７美元水平，而金價再重
上１９００美元之上。
　
＊本周三油組開大會＊
　
　　俄烏戰事拖得愈長，西方加大對俄羅斯制裁機會就愈大。俄羅斯作為能源出口大國，倘其能
源出口受限制，可想象全球能源價格將會大幅攀升。就是美國聯同其盟國釋放石油儲備，相信也
無補於事。本周三（２日）油組及一眾產油國將開大會。料油組暫不會加大增產量。但建議大家
要密切留意會議結果，看油組對未來產量有甚麼啟示。
　　
＊本周經濟數據焦點看中國、歐洲及美國＊
　
　　本周經濟數據焦點主要有三方面。周二（１日），中國將公布一系列２月份採購經理指數。
回憶中國１月官方製造業採購經理指數已處５０﹒１指數點，相當靠近５０的盛衰分界線。市場
現估計，中國２月份製造業指數可能跌低於５０。若屬實，不排除會增強市場對人行進一步放寬
貨幣政策預期。反觀歐洲，重點在周三公布的２月份以消費物價指數衡量的通脹數據。歐洲１月
年通脹率已是高企５﹒１％，現關注國際油價於２月份大幅上升下，歐洲２月份通脹率會否進一
步攀升，從而左右歐央行往後的貨幣決策。到周五（４日），美國將公布２月就業報告。美國
１２月及１月兩月雙加，增加了約９７萬份職位，這高速職位的增長情況能否於２月延續正是市
場所關注。市場估計，美國２月非農職位有機會再增多４０萬份，２月工資年增長率有機會攀至
５﹒８％，前值為５﹒７％。相信聯儲局於３月１６日作議息決定時也會考慮美國２月就業狀況

　
＊加央行本周料加息０﹒２５％＊
　
　　本周有兩央行議息，分別是周二的澳央行及周三的加央行。而重點肯定在加央行身上。儘管
加拿大貨車伺機早前的堵路事件，其對當地經濟帶來的影響仍是未知數，但料無阻市場對加央行
本周加息０﹒２５％預期。倘一旦加息，加元息率將攀至半厘水平。至於澳央行，由於其行長洛
威於２月議息會上曾提出今年內加息可能性，現市場關注洛威會否就該行今年加息給予市場進一
步啟示。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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