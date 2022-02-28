【俄烏開戰】法盛：市場反應溫和料持久拉鋸，央行會續採緊縮政策

《環富通基金頻道２８日專訊》法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊（Ｌｏｏｍｉｓ

Ｓａｙｌｅｓ Ｍａｃｒｏ Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ Ｇｒｏｕｐ）就俄羅斯和烏克蘭的衝突發

表評論。俄羅斯對烏克蘭的入侵，導致全面入侵的情境成為現實。雖然地緣政治和人道主義情勢

嚴峻，但到目前為止，市場的反應卻令人驚訝地溫和。長期的市場展望將取決於衝突的時間長短

和嚴重程度，但預計會出現持久拉鋸的局面。



＊能源糧食價漲通膨壓力增，俄與北約或交戰市場未反映＊



衝突將增加通膨壓力，並影響全球經濟成長。預計即使能源制裁沒有實現，石油和天然氣價

格也會上漲。俄羅斯切斷對歐洲的能源供應，是俄羅斯在需要反制時或對其情況不利時，可能採

取的一種策略。另預計糧食價格會上漲，烏克蘭是小麥的淨出口國，烏克蘭的小麥供應中斷，料

會對小麥價格產生重大影響。

重要的是，當前局面不會使全球央行改變緊縮政策。美國已接近通膨高峰，而這是預計俄烏

衝突帶來的通膨壓力發生之前。美國聯儲局正面臨著升息的巨大壓力，相信將在３月升息２５個

基點。儘管升息的幅度可能會受到抑制，預計其他央行將繼續採取緊縮政策。長期來看，當各國

央行仍在努力應對潛在的停滯性通膨風險時，衝突可能會導致一個更複雜的貨幣政策決策環境，

央行可能不得不相應地調整其策略。

地緣政治風險溢價已經升高。俄羅斯軍隊和與烏克蘭接壤的北約成員國之間的緊張局勢可能

升高，或許會導致與北約部隊的直接軍事交鋒。雖然這種風險很低，但這種可能性恐怕尚未被市

場反映。（ｗａ）

