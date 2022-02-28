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即市新聞

28/02/2022 16:24

【俄烏開戰】永明資產管理：戰事或致股市大跌，投資期夠長可低吸

　　《環富通基金頻道２８日專訊》永明資產管理首席投資策略師雷志海及其團隊就近日波動的
投資市場發表看法。
　　俄羅斯總統普京在上周四（２４日）香港時間早上宣布，俄羅斯在烏克蘭東部頓巴斯地區展
開特別軍事行動，觸發俄烏局勢升級。在美國和歐洲盟友的眼中，俄羅斯的舉動極具挑釁性，是
全面入侵烏克蘭的前奏。美國總統拜登則明言，俄羅斯將要承擔更多後果，並將對俄羅斯實施更
嚴厲的制裁。

＊衝突愈早結束股市受苦愈少，短期市況動盪提供低吸機會＊

　　不出所料，金融市場對於戰爭威脅升溫反應負面，普京發表講話後亞洲股市下挫。美股和歐
洲股市期貨同樣錄得頗大跌幅。另一方面，黃金和美國國債價格急升，反映投資者正尋求資金避
　難所。鑑於俄羅斯是原油和天然氣的主要出口國，整個能源板塊的價格飆升，布蘭特原油價格
上周四已升至超過每桶１００美元，為２０１４年夏季以來的最高水平。誠然，現時局勢的不確
定性非常高。對於投資者而言，回顧以往戰時的市場表現可能會為相應部署提供一些有用的參考
。審視了９０年代初的海灣戰爭、接近千禧年的第二次海灣戰爭以及２０１４年俄羅斯吞併克里
米亞三段時期的市場表現，戰事可能會觸發股市大幅下挫。回落的幅度通常與衝突持續的時間相
對應。簡而言之，衝突愈早結束，股市承受的痛苦就愈少。
　　此外，戰爭期間商品價格上揚，原因是供應中斷而需求增加（尤其是燃料需求增加）。因此
，一筆過投資者若希望尋求短期資金避風港，以規避短期市場波動性和不確定性，可以考慮現金
、黃金、美國國債和其他大宗商品資產。至於月供投資者，要理解到這種動盪時期通常不會持續
很長時間，通常從幾個月到一年以上。如果投資年期夠長，短期市況動盪一般提供良好的低吸機
會。

＊歐洲要減對俄能源倚賴，國際貿易中斷或致結構性通脹＊

　　除了短期的動盪之外，普京新暴露的野心或許會有頗大的長遠影響。首先，歐洲需要重新審
視俄羅斯是否可靠的燃料來源提供者，這對於歐洲經濟以及地區安全極具戰略意義。現時，歐洲
使用的燃料有約４０％源自俄羅斯。減少對俄羅斯的倚賴意味著需要增加來自其他國家的供應、
加大境內可再生能源的投資或暫時恢復燃煤電廠以至核電供應等，更有可能是同時採取全部三個
方案。全球主要經濟體之間的進一步不信任可能會改變貿易全球化的劇本。國際貿易的中斷或倒
退都可能導致更高的通脹，不僅是暫時的，而且是結構性的。這反過來又會導致全球經濟增長放
緩和更加分散。故此，這可能會給世界帶來可怕而深遠的後果，只能希望相關各方早日達成解決
方案。（ｗａ）

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