【俄烏開戰】永明資產管理：戰事或致股市大跌，投資期夠長可低吸

《環富通基金頻道２８日專訊》永明資產管理首席投資策略師雷志海及其團隊就近日波動的

投資市場發表看法。

俄羅斯總統普京在上周四（２４日）香港時間早上宣布，俄羅斯在烏克蘭東部頓巴斯地區展

開特別軍事行動，觸發俄烏局勢升級。在美國和歐洲盟友的眼中，俄羅斯的舉動極具挑釁性，是

全面入侵烏克蘭的前奏。美國總統拜登則明言，俄羅斯將要承擔更多後果，並將對俄羅斯實施更

嚴厲的制裁。



＊衝突愈早結束股市受苦愈少，短期市況動盪提供低吸機會＊



不出所料，金融市場對於戰爭威脅升溫反應負面，普京發表講話後亞洲股市下挫。美股和歐

洲股市期貨同樣錄得頗大跌幅。另一方面，黃金和美國國債價格急升，反映投資者正尋求資金避

難所。鑑於俄羅斯是原油和天然氣的主要出口國，整個能源板塊的價格飆升，布蘭特原油價格

上周四已升至超過每桶１００美元，為２０１４年夏季以來的最高水平。誠然，現時局勢的不確

定性非常高。對於投資者而言，回顧以往戰時的市場表現可能會為相應部署提供一些有用的參考

。審視了９０年代初的海灣戰爭、接近千禧年的第二次海灣戰爭以及２０１４年俄羅斯吞併克里

米亞三段時期的市場表現，戰事可能會觸發股市大幅下挫。回落的幅度通常與衝突持續的時間相

對應。簡而言之，衝突愈早結束，股市承受的痛苦就愈少。

此外，戰爭期間商品價格上揚，原因是供應中斷而需求增加（尤其是燃料需求增加）。因此

，一筆過投資者若希望尋求短期資金避風港，以規避短期市場波動性和不確定性，可以考慮現金

、黃金、美國國債和其他大宗商品資產。至於月供投資者，要理解到這種動盪時期通常不會持續

很長時間，通常從幾個月到一年以上。如果投資年期夠長，短期市況動盪一般提供良好的低吸機

會。



＊歐洲要減對俄能源倚賴，國際貿易中斷或致結構性通脹＊



除了短期的動盪之外，普京新暴露的野心或許會有頗大的長遠影響。首先，歐洲需要重新審

視俄羅斯是否可靠的燃料來源提供者，這對於歐洲經濟以及地區安全極具戰略意義。現時，歐洲

使用的燃料有約４０％源自俄羅斯。減少對俄羅斯的倚賴意味著需要增加來自其他國家的供應、

加大境內可再生能源的投資或暫時恢復燃煤電廠以至核電供應等，更有可能是同時採取全部三個

方案。全球主要經濟體之間的進一步不信任可能會改變貿易全球化的劇本。國際貿易的中斷或倒

退都可能導致更高的通脹，不僅是暫時的，而且是結構性的。這反過來又會導致全球經濟增長放

緩和更加分散。故此，這可能會給世界帶來可怕而深遠的後果，只能希望相關各方早日達成解決

方案。（ｗａ）

