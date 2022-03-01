【俄烏開戰】施羅德投資：影響通脹經濟增長，央行將放緩加息步伐

《環富通基金頻道１日專訊》施羅德投資首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ綜合了

烏克蘭局勢發展對經濟增長、通脹及利率的潛在影響。



＊歐洲將最受影響，美國通脹料略高於預測＊



上周四（２４日）所發生的事件將導致環球經濟朝著更加滯脹的方向發展，將上調對通脹的

預測，同時將下調經濟增長預測。預期從經濟增長及通脹角度而言，歐洲都將是最受影響的地區

。

環球方面，由於整體本已因為供應鏈緊張及勞動市場遜於預期而向著滯脹的方向發展，因此

所受到的影響相對輕微。相信美國通脹將略高於早前的預測，但受烏克蘭局勢的影響較輕。雖然

中國和新興市場的情況亦類近，但只要經濟增長比預測稍遜一點點，這些市場便將受到影響。



＊料美儲局年內加息４次，歐央行年內不會加息＊



至於央行方面，預期美國聯儲局將以更緩慢的步伐收緊貨幣政策。預料３月份仍將進行加息

，但可能只會上調２５個基點。料聯儲局將於年內加息４次，而不再是早前預測的５次，其後將

於２０２３年逐步收緊政策。

歐洲央行的情況不同，因為歐洲是烏克蘭衝突中受影響最深的區域。早前的預測已認為歐洲

央行將採取較市場共識更為寬鬆的取態，並將於年內進行兩次加息。然而，自上星期起發生的事

件卻強化了歐洲央行不會於今年內加息，並將繼續推行量化寬鬆的論點。到２０２３年下半年，

歐洲央行或許會有一次加息的舉動。



＊俄或將控制烏局勢轉穩，事態取決西方軍事參與＊



為了進行上述預測，需要為烏克蘭局勢發展作出假設。最大的可能性是俄羅斯將以傀儡政府

的形式接手烏克蘭的控制權，跟對待白俄羅斯的手法類近。後續影響相信將是讓局勢轉趨穩定，

但情況會有一點像冷戰時期。由於羅馬尼亞、波蘭及斯洛伐克等北約成員國鄰近烏克蘭，因此將

被迫保衛邊境防線。當然，事態發展將很大程度上取決於西方國家在軍事上的參與，同時亦需要

觀望衝突會否帶來更深遠的影響。（ｗａ）

