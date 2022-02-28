《每周華語－黃溢華》道指長波、美企擴張、尼克遜╱基辛格

《每周華語》１９６９年╱２０２２年的５３年，道指成份股有不少變動，但以指數看，反

映道指的升幅十分之驚人，由１９６９年的幾百點升至３４０００點，而美國的ＧＤＰ同期也有

驚人的升幅。股巿長波趨向，反映一國的經濟、財富。美股以５３年看，尼克遜１９７２年訪問

中國。新中國自尼克遜訪華不久之後，便與美國建立正式外交關係，１９７８年中國全面改革開

放，美國不少企業把生產線移入中國，且新中國富國強邦，亦為美國企業提供很多巿場。道指長

波，自有大升大跌，但新中國提供巨大有效率的生產線，美企業得益不少。時任美國國務卿基辛

格早於１９７２年之前已安排尼克遜訪華。２０２１年，基辛格訪華會見習近平主席，為尼克遜

訪華５０年與習主席會面。



道指大升半世紀，期間必有自然的「經濟周期」！此乃自然現象，１９６０年代世局大變，

使美國自動於１９７０年採取全新的外交政策。



尼克遜看準時機，為美國企業創造了全新的生產平台、巿場平台，政經以外，亦使當年Ｇ３

「美、西德及日本」有了突破點。１９７０╱１９８０年代，新中國迎來大量訂單，「人口紅利

」與美企發展，自尼克遜１９７２年訪華之後全面釋放，使所有持份者都得益。油價狂升，但美

企生產成本下降，國際化╱全球化啟動了。而１９７２年至今的５０年╱半世紀，生產╱產業起

了巨大的變化！１９７０╱１９９０年代，生產集中在「人力」方面，而１９９０╱２０２２年

，生產已轉往高科技及高價值的消費品。金融產業早已發展，因而美企大都成為得益者。不錯，

合作不可能全都一帆風順，但「合作」在互利之下，美企也好，新中國也好，都有各自的得益。



尼克遜因為「水門」事件下台。他在美國本土的個人評價不好，但他對全球卻有巨大的革命

性貢獻，而時任國務卿基辛格今天仍健在，乃真正的「中國通」之一。尼克遜對香港也不陌生，

１９６０年，他來香港訪問，在蘇屋村、彩虹村也有他的身影。１９６０年，更在元朗有「

Ｔｈｅ Ｎｉｘｏｎ Ｌｉｂｒａｒｙ，Ｋｉｎ Ｓｕｎ Ｈｏｕｓｅ Ａｎｎｅｘ」。今天不

復存在，但「Ｋｉｎ Ｓｕｎ」仍在歷史上有一定的地位。１９６０年的１２年之後，尼克遜便

成為美國第一個訪問中國的總統。今天「地球村」已有很大地緣變化，尼克遜的訪華決定，及基

辛格的努力，再有當時中國決策人的長遠眼光，為美國不少企業帶來了巨大生產╱巿場機遇。美

國以外，不少國家的企業亦成為得益者。



「牛仔褲」成為潮流，全球大賣，即使有香港「接單」，也在中國生產，再運往美國：蓋上

「Ｍａｄｅ Ｉｎ ＵＳＡ」的字樣。不少美國生活用品，均來自中國的加工。當然，今天中國

已生產高端產品了。道指半世紀走勢，不少大企業已成功在中國銷售大量商品。「ＩＢＭ」的私

人電腦大賣，最終把私人電腦業務賣給了「聯想」。不少美國企業，亦把業務與內地企業一起營

運。「合」則有利，見諸道指一升「５０年」之久，當然，美股大升，美企成功，亦有自身巿場

及全球業務。今時今日，「全球化」收縮之中，但尼克遜當天訪華下機的「一刻」，而說明美企

也在中國落地生根。更重要的是，今天中國乃一巨大消費巿場，美企以巿場╱品牌為主導，因而

重點亦離不開中國巿場。



美股也好，全球股巿也好，亦有「上升」之多種因由，但萬事起頭難，中國巿場已比

１９７２年大了很多很多了，因而美企亦必看重賺錢機會。尼克遜在美國名聲不好，但細心一想

，訪華以外，他不少決策，例如取消了「金本位」，使２００８年美伯南克有條件「ＱＥ」！尼

克遜膽色過人，當年又有機智的基辛格為他在外「打點」：推動政策。即使１９７０年代中東大

亂、油價狂升，美國也及時可「平衡」成本上升，且得了中國巿場的「先入」權，大賺再賺，美

國面對巨大經濟╱巿場危機，尼克遜的訪華為美企發展打了「強心針」及提供了「不可能」的「

可能」方向。政治的變更，乃互動者，也需要有魄力的改造者，尼克遜上天╱下地去中國，確改

變了亞洲甚而今天全球的經濟格局。事實上，美企近半世紀，直接╱間接在中國得益已「計算」

不到，可惜的是：尼克遜仍被美國國民視為「背信棄義」的總統。《資深市場人士 黃溢華》



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