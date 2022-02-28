  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2022 09:42

《樓市點評－汪敦敬》香港飄搖中重新出發

　　《樓市點評》這場疫情的確摧毀了不少，包括香港深厚的基礎，亦影響深遠！

　　這可能是一次命運的提示！提醒我們珍惜眼前擁有的人和事！

　　國際的局面其實劍拔弩張，香港是中國唯一國際金融中心（亦是全球第二大），只是香港在
軍事上在中國長、中、短程導彈保護，軍事摩擦一直遠離我們，但是宣傳戰！價值觀念戰！一直
打得激烈！未來，不同的觀念將繼續困擾香港人，令香港難以適應大衝擊及面對未來大局！

　　在香港，類似「躺平文化」近年摧毀了香港人本來是全世界最強的競爭力！公務員失去了精
銳，年輕人抗拒奮鬥！
　
　　過去２０年其實很不容易過，面對太多的衝突，人性力量不斷走下波！真的是機關算盡去發
揮！做老闆真的是寒天飲雪水！點滴在心頭！
　
　　而香港樓市亦在疫情下變得風雨飄搖，不過在中央及香港政府重整旗鼓的大局下，香港應仍
能得到一線生機！

　　看完２月２２日特首講解３月推行的全民強制檢測安排之後，我就和下屬說：「樓價應已到
了谷底了！」因為疫情已經有了受控的限期及時間表，當染疫個案明顯有回落的時候，就是更多
購買力回到市場的時候了。
　
　　又當財政司司長陳茂波講解財政預算案，我更加認為香港是有生路了，我認為財政預算案是
到位令民生經濟在疫情後可振興的，其中對地產最有利的內容當然是修訂按揭保險計劃放寬樓價
１０００萬以下的按揭成數至９成，樓價１２００萬以下的按揭成數至８成，這個當然是一個很
正面的訊息，也等同政府表態會將一些抑制樓市的措施鬆綁去支持樓市，放寬按揭亦是一個很實
際提高買家槓桿能力的方式，即是說買家的首期是會大量減少的。政策是否成功在乎可令到甚麼
人可以享受到，這做法最主要可以令一換一換樓的業主得到按揭上的支持，這個做法並沒有給予
優勢炒家！這亦是我一直提倡的「趁靜市放寬樓市辣招的按揭部分」！

　　消費券我認為做得十分好的，電子消費券比上次增加了一倍，即是說力道亦會提升一倍，預
計在第二季及年中都可以分期去振興香港經濟。用消費來振興香港經濟是很聰明的，２００３年
推行的「自由行」就發揮到這個效果，而上年的消費券效果亦是成效顯著的，因為消費是最直接
、最短及最快多重分配給予小市民的聰明措施。

　　全民檢測、放寬按揭、加上消費券，我們見到是一個香港復甦時間表！我們要好好去掌握！
跟住下來的極可能會出現第六波疫情，香港人到時是更凝聚還是更鬆散！要看香港人如何珍惜福
份！
　
　　我希望香港人在困難中進一步體會珍惜和奮鬥！掌握眼前磨練，追求更有競爭力的香港文化
，香港仍然有條件和機遇明天會更好的！《祥益地產總裁　汪敦敬》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/02/2022
【虛幣世界】俄國核武部隊進入高度戒備狀態，加密貨幣普遍下跌
財經熱話28/02/2022
【陶觀天下】烏克蘭危機震撼市場　美通脹走勢逼迫聯儲
財經熱話25/02/2022
《嚟緊炒D乜》Meta VR眼鏡稱霸，舜宇鏡頭需求有多無少！
中國故事25/02/2022
《神州經脈》政治局維穩金融大局　人行放水逾兩年高A場周跌1%
財經熱話25/02/2022
港交所績差大行紛降目標價　股價欲彈乏力弱勢難改
大行報告25/02/2022
港交所績後大行紛降目標價　係咪咁睇淡？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金