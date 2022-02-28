【俄烏開戰】交銀國際：俄烏戰爭增不確定性，中國市場仍面臨阻力

《經濟通通訊社２８日專訊》交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝發表報告指出，在美國

經濟周期迅速放緩、而中國經濟周期深陷低谷的緊要關頭，俄烏戰爭的衝擊將繼續擴散，不確定

性將不斷攀升。

中國市場的隱含波動率已然攀升，但現在中國市場的隱含波動率遠低於２０１１年歐債危機

、２０１５年Ａ股「股災」和２０２０年新冠疫情爆發時期的水平。因此，隨著外部不確定性在

未來數周的交易中仍有一觸即發之險，股市仍將遭遇阻力。因此交易員在上周五（２５日）匆忙

地重返市場很可能為時尚早，市場的壓力短期內仍將陰霾難散。

這場戰爭將意味著更加高昂的油價和大宗商品價格，因此早已高企的通脹壓力將使得美聯儲

不得不按計劃收緊貨幣政策。人民幣的強勢暗示著人行很可能暫時不會像市場預期的那樣大幅放

鬆政策，從而為戰爭不確定性擴散時未雨綢繆，留下貨幣保險的空間。



＊「兩會」很可能會把增長目標定在５％左右＊



交銀國際還關注，召開在即的「兩會」很可能會把增長目標定在５％左右，與市場共識相近

。應該密切關注重大項目的規劃、基建投資的最新進展以及至關重要的房地產政策動向。

交銀國際預計，歷史性事件往往出現在周期末，這場戰爭是本輪周期進入末期的眾多表現之

一。在這一關鍵時刻市場將尤其動蕩，尚不宜鋌而走險。中國「兩會」即將開幕，應等待兩會指

引確定方向。（ｄｗ）

