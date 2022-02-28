【大國博弈】王毅：敦促美方重拾理性務實對華政策，關係重回正軌

《經濟通通訊社２８日專訊》據外交部網站，國務委員兼外交部長王毅２８日在「上海公報

」發表５０周年紀念大會上表示，敦促美方重拾理性務實的對華政策，同中方一道，將兩國元首

的共識以及拜登總統作出的表態落到實處，推動中美關係早日重回正軌。雙方要以更加寬闊的視

野和更為包容的態度看待中美關系，堅持對話而不對抗，合作而不沖突，開放而不封閉，融合而

不脫鈎。

王毅表示，美方應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，承擔應當

履行的國際義務，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持「台獨」行徑，停止策劃「以台制

華」的圖謀，停止任何幹涉中國內政的言行，這樣才能真正維護台海和平穩定，維護中美關系大

局。

王毅指出，中國願同美方一道，發揮彼此相對優勢，擴大在經貿投資、能源、基礎設施等領

域的務實合作，不斷拉長兩國合作的清單。中國將繼續全面深化改革，以更短的負面清單、更優

的營商環境、更大力度的制度型開放，與世界分享中國的發展機遇，歡迎美國企業更積極融入雙

循環發展格局。美方也應該為建設開放型世界經濟作出表率，帶頭遵守國際經貿規則，為包括中

國在內的各國企業提供公平、公正、非歧視的市場環境。（ｄｗ）

