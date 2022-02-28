【新冠肺炎】全國昨新增本土確診８７宗，廣東佔４０例

《經濟通通訊社２８日專訊》國家衛健委公布，昨日（２７日）全國報告新增確診病例

２３４例。其中本土病例８７例（廣東４０例，其中深圳市３０例、東莞市１０例；內蒙古１１

例，均在呼和浩特市；廣西１１例，均在防城港市；天津９例，其中濱海新區７例、東麗區１例

、北辰區１例；湖北５例，均在武漢市；山西４例，其中太原市２例、晉中市２例；黑龍江４例

，其中牡丹江市３例、黑河市１例；雲南２例，均在臨滄市；遼寧１例，在葫蘆島市）。

昨日新增境外輸入病例１４７例（廣東５３例，上海４５例，北京２０例，廣西１１例，福

建４例，山東４例，黑龍江３例，四川３例，河南２例，江蘇１例，雲南１例），含１３例由無

症狀感染者轉為確診病例（廣東１０例，四川３例）。無新增死亡病例。新增疑似病例５例，均

為境外輸入病例（均在上海）。



＊新增本土無症狀感染５３宗，廣東佔近半＊



值得關注的是，昨日同時報告新增無症狀感染者１１４例，其中境外輸入６１例，本土５３

例（廣東２５例，其中東莞市１８例、深圳市６例、廣州市１例；雲南２１例，其中臨滄市１７

例、紅河哈尼族彝族自治州３例、德宏傣族景頗族自治州１例；黑龍江３例，均在黑河市；天津

１例，在濱海新區；山西１例，在晉中市；上海１例，在嘉定區；四川１例，在綿陽市）；當日

轉為確診病例１３例（均為境外輸入）。（ｗｌ）

