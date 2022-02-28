【俄烏開戰】王毅同德國外長通電話，支持北約、歐盟與俄重啟對話

《經濟通通訊社２８日專訊》中國國務委員兼外交部長王毅周六（２６日）應約同德國外長

拜爾波克（Ａｎｎａｌｅｎａ Ｂａｅｒｂｏｃｋ）通電話，雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意

見。王毅表示，中方支持北約、歐盟與俄羅斯重啟對話，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安

全機制，實現歐洲的長治久安。

王毅稱，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力。中方

不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。圍繞歐洲安全問題，各國的合

理關切都應得到重視。

王毅說，中方在安理會討論有關烏克蘭問題的決議案時，阻止了引用含有授權動武和制裁的

表述。安理會如果採取行動，應當有助於當前危機的政治解決，而不是鼓動新的對立對抗。

德國外長拜爾波克在推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）上強調，就烏克蘭問題，中方負有「特殊的責

任」。

聯合國安理會周五（２５日）就美國、阿爾巴尼亞提交的關於烏克蘭局勢的決議草案進行投

票。俄羅斯投票反對，中國投棄權票。由於俄羅斯為安理會常任理事國，決議草案未能通過。

西方盟友周六宣布，對莫斯科實施全面的新制裁，包括將俄羅斯一些銀行踢出全球主要支付

系統－－環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）。（ｊｔ）

