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28/02/2022 08:41

【俄烏開戰】中信建投：制裁俄羅斯ＳＷＩＦＴ，或加快人幣國際化

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國、歐盟等周六（２６日）宣布將俄羅斯一些銀行踢出環球
銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ），這一被稱作「金融核彈」的制裁措施引發關注。中信建投發
表研報稱，事件對中國影響有限，且可能加快人民幣國際化進程。
　　研報稱，對俄禁用ＳＷＩＦＴ可能導致中國銀行與俄金融機構間支付清算產生障礙，影響中
俄進出口貿易，國際能源價格上漲亦可能對國內造成波動。但中國與俄羅斯在冬奧期間達成１５
項合作協議，將穩定中國能源供應，並為人民幣跨境支付創造新的機遇。
　　此次新增天然氣交易改為用歐元結算，被認為是兩國合作中從美元結算到本幣結算的過渡。
２０２０年，中俄之間１７﹒５％　的貿易以人民幣結算，而２０１４年的人民幣貿易結算佔比
僅為３﹒１％，另有１０％左右貿易以盧布結算。
　　中國和俄羅斯２月初在兩國元首北京會晤後發表聯合聲明稱「合作沒有禁區」；中俄雙方有
關部門和企業還簽署了一系列合作文件，其中包括中石油和俄羅斯天然氣工業股份公司。據該協
議，俄羅斯將對中國的天然氣出口增加１００億立方米，總量達４８０億立方米╱年。

＊中俄有望加快建立美元之外的本幣結算體系＊

　　研報並稱，當前，中俄已多次續簽雙邊貨幣互換協議，人民幣跨境銀行間支付系統
（ＣＩＰＳ）在俄羅斯有一家直接參與行和多家間接參與成員。中國銀行等大型銀行在俄羅斯也
設有當地子公司，可以不通過俄羅斯銀行的情況下在集團內部進行交易，相關企業仍有渠道進行
匯款。未來，中俄有望加快建立美元之外的本幣結算體系，推動人民幣國際化進程。
　　中國跨境銀行間支付清算有限責任公司官網顯示，截至２０２１年１２月，ＣＩＰＳ系統直
接參與者共計７５家，其中位於俄羅斯的是中國工商銀行俄羅斯人民幣清算行。直接參與者名單
裡尚無俄羅斯本地銀行。
　　此外，研報還指出，ＳＷＩＦＴ替代方案有限。俄羅斯在２０１４年受到經濟制裁後，推出
了自己的跨境支付網絡ＳＰＦＳ來取代ＳＷＩＦＴ，但使用最多的是俄羅斯國內機構，難以替代
ＳＷＩＦＴ。中國於２０１５年推出ＣＩＰＳ，當前發展迅速，但在國際信息收發方面仍難以擺
脫對ＳＷＩＦＴ依賴。伊朗被禁用ＳＷＩＦＴ期間，歐盟推出ＩＮＳＴＥＸ系統，旨在與伊朗進
行非美元貿易，但由於美國的阻撓幾乎未能實質使用。此次對俄制裁若長期持續，不排除歐洲未
來再次繞道類似方案尋求俄能源進口。（ｊｔ）

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