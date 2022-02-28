【華為動向】華為智慧辦公春季發布會，發布首款墨水平板等產品

《經濟通通訊社２８日專訊》ＭＷＣ２０２２（世界移動通信大會）開幕前夕，２月２７日

，華為舉辦智慧辦公春季發布會，面向全球發布了包括墨水平板ＭａｔｅＰａｄ Ｐａｐｅｒ在

內的七款終端產品。

ＭａｔｅＰａｄ Ｐａｐｅｒ是華為首款墨水平板，搭載ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ２系統，華

為消費者業務ＣＥＯ余承東介紹，ＭａｔｅＰａｄ Ｐａｐｅｒ採用華為首塊１０﹒３英寸墨水

全面屏，擁有８６﹒３％的高屏佔比，結合華為自研的墨水屏顯示增強算法，可帶來真實自然的

「紙感」體驗。

除了墨水平板，全新ＨａｒｍｏｎｙＯＳ平板華為ＭａｔｅＰａｄ以及便攜音箱華為

Ｓｏｕｎｄ Ｊｏｙ也是首次登場亮相。此外，有４款此前已在國內發布的產品，包括新一代旗

艦筆記本ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｘ Ｐｒｏ、一體機ＭａｔｅＳｔａｔｉｏｎ Ｘ、二合一筆記本

ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｅ、打印機ＰｉｘＬａｂ Ｘ１，也在此次發布會上面向海外用戶發布。

在發布會上，余承東強調，全場景智慧生活是華為消費者業務接下來５－１０年的長期戰略

，圍繞運動健康、智能家居、智慧出行、智慧辦公和影音娛樂五大場景，持續為消費者帶來極致

的體驗與創新。以「自由創造，無界溝通」為華為智慧辦公願景，通過「設備協同」和「生態融

合」兩大核心能力，為用戶打造智慧辦公新體驗。



＊丁耘：５Ｇ規模商用超預期，已簽署超３０００個行業應用合同＊



華為常務董事、運營商ＢＧ總裁丁耘指出，５Ｇ全球規模商用兩年多來，在網絡覆蓋、終端

、用戶規模等方面的發展超出預期。全球數字經濟高速發展，２０２２年數字經濟佔ＧＤＰ比重

將超過５０％。 ５ＧｔｏＢ專網已在中國多個行業規模商用，華為和運營商、合作夥伴一起，

累計簽署了超過３０００個５Ｇ行業應用商用合同。（ｊｔ）

