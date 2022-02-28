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即市新聞

28/02/2022 11:17

【華為動向】華為智慧辦公春季發布會，發布首款墨水平板等產品

　　《經濟通通訊社２８日專訊》ＭＷＣ２０２２（世界移動通信大會）開幕前夕，２月２７日
，華為舉辦智慧辦公春季發布會，面向全球發布了包括墨水平板ＭａｔｅＰａｄ　Ｐａｐｅｒ在
內的七款終端產品。
　　ＭａｔｅＰａｄ　Ｐａｐｅｒ是華為首款墨水平板，搭載ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　２系統，華
為消費者業務ＣＥＯ余承東介紹，ＭａｔｅＰａｄ　Ｐａｐｅｒ採用華為首塊１０﹒３英寸墨水
全面屏，擁有８６﹒３％的高屏佔比，結合華為自研的墨水屏顯示增強算法，可帶來真實自然的
「紙感」體驗。
　　除了墨水平板，全新ＨａｒｍｏｎｙＯＳ平板華為ＭａｔｅＰａｄ以及便攜音箱華為
Ｓｏｕｎｄ　Ｊｏｙ也是首次登場亮相。此外，有４款此前已在國內發布的產品，包括新一代旗
艦筆記本ＭａｔｅＢｏｏｋ　Ｘ　Ｐｒｏ、一體機ＭａｔｅＳｔａｔｉｏｎ　Ｘ、二合一筆記本
ＭａｔｅＢｏｏｋ　Ｅ、打印機ＰｉｘＬａｂ　Ｘ１，也在此次發布會上面向海外用戶發布。
　　在發布會上，余承東強調，全場景智慧生活是華為消費者業務接下來５－１０年的長期戰略
，圍繞運動健康、智能家居、智慧出行、智慧辦公和影音娛樂五大場景，持續為消費者帶來極致
的體驗與創新。以「自由創造，無界溝通」為華為智慧辦公願景，通過「設備協同」和「生態融
合」兩大核心能力，為用戶打造智慧辦公新體驗。

＊丁耘：５Ｇ規模商用超預期，已簽署超３０００個行業應用合同＊

　　華為常務董事、運營商ＢＧ總裁丁耘指出，５Ｇ全球規模商用兩年多來，在網絡覆蓋、終端
、用戶規模等方面的發展超出預期。全球數字經濟高速發展，２０２２年數字經濟佔ＧＤＰ比重
將超過５０％。　５ＧｔｏＢ專網已在中國多個行業規模商用，華為和運營商、合作夥伴一起，
累計簽署了超過３０００個５Ｇ行業應用商用合同。（ｊｔ）

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