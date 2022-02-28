《海納智見－荀玉根》對比２０１４年，烏克蘭衝突資產表現將如何

《海納智見》近期俄羅斯和烏克蘭兩國關係是市場關注的焦點。我們曾回顧歷史上區域衝突

期間全球大類資產的表現，可以發現國際衝突事件即便發生，拉長時間看對大類資產的實際影響

也較為有限。本文將在此基礎上，以２０１４年烏克蘭衝突為例，回顧區域衝突的不同階段大類

資產表現如何。



我們首先將２０１４年烏克蘭衝突劃分為三個階段：參考新華社、新華網、中國新聞網和人

民網的報導，我們將１４年１月１９日烏克蘭首都基輔的緊張局勢加劇至１４年３月２１日普京

正式簽署克里米亞入俄條約之前劃分為第一階段、即２０１４╱１╱１９－２０１４╱３╱２０

；將１４年３月２１日普京簽署克里米亞入俄條約至１４年４月１７日美國、俄羅斯、烏克蘭和

歐盟在日內瓦舉行四方會談並發布聯合聲明之前劃分為第二階段、即２０１４╱３╱２１－

２０１４╱４╱１６；將１４年４月１７日四方會談至１４年９月５日明斯克停火協議達成劃分

為第三階段、即２０１４╱４╱１７－２０１４╱９╱５。



回顧這三個階段內的大類資產表現可以發現，第一階段中商品表現更好，而股票資產表現較

差：ＣＯＭＥＸ黃金（下稱黃金，下同）漲６﹒１％、ＮＹＭＥＸ原油（下稱原油，下同）漲

４﹒２％，道瓊斯工業指數跌０﹒８％、滬深３００跌４﹒２％，俄羅斯ＲＴＳ指數下跌幅度更

大、為１７﹒６％。第二階段中股票資產表現有所回暖，滬深３００漲７﹒０％、道瓊斯工業指

數漲０﹒６％、俄羅斯ＲＴＳ指數微漲０﹒３％；而商品漲跌互現，原油價格繼續上行、漲幅為

４﹒２％，黃金有所下跌、跌幅為２﹒１％。第三階段中商品和股票表現與第一階段相反，股票

表現較好，滬深３００漲９﹒７％、道瓊斯工業指數漲４﹒３％、俄羅斯ＲＴＳ指數漲８﹒９％

；商品表現不佳，在第一、二階段中持續上漲的ＣＲＢ商品指數（跌７﹒０％，下同）和原油（

跌９﹒３％）跌幅較大，黃金跌２﹒６％。此外，彭博美債綜合指數在２０１４年烏克蘭衝突的

三個階段中均取得正收益。



對比２０１４年，今年１月１０至１３日俄羅斯分別與美國和北約就安全保障問題開展對話

，至２月２１日俄羅斯總統普京簽署命令承認烏克蘭東部的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯

克人民共和國」期間，大類資產表現與２０１４年烏克蘭衝突的第一階段較為相似。今年１月

１０日至２月２１日期間，商品價格大幅上行，原油漲１４﹒７％、ＣＲＢ商品指數漲

１０﹒８％、黃金漲５﹒８％；股票表現較差，滬深３００跌３﹒９％、道瓊斯工業指數跌

５﹒９％，俄羅斯ＲＴＳ指數跌幅較大、為２１﹒９％。近期部分股票指數表現有所回升，２月

２２日俄羅斯ＲＴＳ指數結束下跌、當日漲１﹒６％。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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