《洞析樓市－魏東》北京重新發力製造業

《洞析樓市》２０２２年的冬奧會讓北京這個城市重新閃亮亮相，在此之前，北京這個城市

過往的光芒基本都被迅猛發展的上海所掩蓋了。從２００５年首鋼整體搬離北京之後，北京一直

在重點扶持服務業的發展，是中國的發展服務業對外開放試點城市，由於北京近幾年秉承減量發

展的戰略，因此雖然經濟也在發展，但增速較為緩慢，同上海的差距在不斷拉大。不過，

２０２１年北京ＧＤＰ增速達到了８﹒５％，超過上海８﹒１％的水平，且同上海一同邁進了

ＧＤＰ總量超４萬億的行列，這其中，北京２０２１年快速發展的製造業功不可沒。



２０２１年，北京工業增加值同比增長３１％，高居全國首位，而從２０１１年到２０２０

年的十年中，北京工業製造業的年度平均增速僅為５％。２０２１年，北京製造業主要依靠電子

信息和生物醫藥兩大支柱行業的「雙輪驅動」，其中，前者同比增長２５％，而後者猛增了

２９０％。生物醫藥板塊的迅猛增長主要得益於北京擁有的科興和國藥兩家疫苗公司，這兩家公

司生產的疫苗貢獻了全國疫苗產量的８０％，保障了９０％以上的接種需求。２０２０年，科興

中維全年的淨利潤僅為９﹒８４億元，而僅２０２１年上半年，由於疫苗需求的猛增，科興中維

預測的淨利潤就達到約５００億元。



過往五年，北京一直致力於疏解非首都功能，這讓北京的製造業佔比不斷縮減，從十年前的

２０％以上下降至疫情前的不足１６％，這種調整伴隨著的是清理低端人口，淘汰落後和過剩產

能等一系列舉措，而展現的結果則是經濟發展缺乏動力。

不過，借由本次疫情，北京過去幾年製造業調整的成果凸顯，可以說交出了一份滿意的答卷

。在清理低端落後及過剩的製造業之後，北京在努力發展如汽車、生物製藥、集成電路等高端製

造業方面的布局已經較為清晰。除生物制藥之外，北京過去幾年也在重點發展集成電路產業，北

京是中國最早的三大微電子產業基地之一，擁有強大的產業基礎，目前已經形成了「亦莊製造，

海澱設計，順義化合物」的空間發展格局，其產業規模和技術水平在全國佔據著舉足輕重的地位

，也是北京「高精尖」經濟的龍頭產業。

此外，汽車產業也一直是北京製造業的支柱產業之一，在減量發展的大背景下，北京將智能

網聯汽車作為重點，將「北京智造」作為重點來發展北京的汽車產業，目前已經建成國內最大的

新能源汽車研發、應用中心，其產業布局則以北京經濟技術開發區為新能源技術研發聚集區，而

生產製造則分布在順義、昌平和大興區域。

從企業層面而言，北汽新能源、理想汽車和小米汽車是北京重點扶持的新能源汽車企業，其

中，理想汽車北京智能工程２０２１年底在順義開工建設，小米汽車也在２０２１年底正式落戶

亦莊經開區，北汽新能源汽車則是北京市指定的出租車「油改電」車型，此外，北京也在大力發

展自動駕駛技術，創造自動駕駛應用場景，百度和小馬智行成為首批或許開展自動駕駛商業房試

點服務的企業，自動駕駛汽車在亦莊的街道上隨時可見。



２０２１年底中央經濟工作會議將「穩」字作為２０２２年經濟發展的重點，也因此，

２０２２年將是基建大年。今年的春節前夕，北京市發布了２０２２年的是３個１００市重點工

程項目，總投資約１﹒２萬億元，這其中的２００個涉及到基礎設施和民生改善項目，這為北京

市２０２２年穩定的經濟增長打下基礎，而另外的１００個重大科技創新及高精尖產業項目則可

為北京經濟增長帶來突破。疫情的爆發讓製造業在北京經濟發展中的作用重新顯現出來，而北京

也在積極調整其產業結構，不但要大力發展服務業，同時製造業也重新高調回歸。在２０２２年

的１００個科技創新和高精尖產業工程中，先進製造業佔據了３３席，這其中，汽車類佔據６席

，醫藥健康佔據１２席，半導體集成電路佔據５席，諸如小米汽車，京東方健康適合核心能力基

地、諾誠簡化抗腫瘤創新藥物生產基地、中芯北方１２英寸集成電路生產線、安盾蘭達智能機器

人安防系統研產基地等項目位列其中。



新冠疫情的爆發讓北京製造業打了一個翻身仗，不過，作為突發事件，借由新冠疫情引發的

疫苗需求大增畢竟不可持續，從長遠看，高端製造業的背後更多的要依靠雄厚的研發基礎，這需

要長期的積累，厚積才能薄發。當疫情結束之後，疫苗需求下降，「北京智造」的真正價值才能

凸顯。《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》



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