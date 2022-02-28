【人行操作】人行３０００億逆回購利率持平，淨投放２９００億元

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，今日開展了３０００

億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１％。今日另有１００億元逆回購

到期，即今日淨投放２９００億元。

本周將有８１００億元７天期逆回購到期，周一有１００億元，周二有１０００億元，周三

、周四各有２０００億元，周五有３０００億元。（ｃｔ）

