【人行操作】人行３０００億逆回購利率持平，淨投放２９００億元

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，今日開展了３０００
億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１％。今日另有１００億元逆回購
到期，即今日淨投放２９００億元。
本周將有８１００億元７天期逆回購到期，周一有１００億元，周二有１０００億元，周三
、周四各有２０００億元，周五有３０００億元。（ｃｔ）
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