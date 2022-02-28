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即市新聞

28/02/2022 11:33

【內房困局】浙別墅爛尾業主獲判可停還貸，惟內媒警告勿擅自斷供

　　《經濟通通訊社２８日專訊》最近多家內地發展商相繼出現債務危機，引發業主們對樓盤爛
尾的擔憂。近日，浙江省嘉興市中級法院發布一則案例，引發外界關注，浙江嘉興一名別墅業主
２０１４年向銀行按揭貸款３９２萬元（人民幣．下同），其後開發商因資金問題無法按時交付
房屋，造成該樓盤爛尾，開發商更於２０１８年申請破產清算，業主在解除其與開發商之間的買
賣合同後，銀行卻於２０２０年起訴業主繼續支付剩餘貸款。
　　一審法院認為貸款發放後，借款人和第三方就該房屋發生的任何糾紛，均與貸款人無關，判
決該業主應歸還結欠銀行借款本息（含罰息）合計２２０餘萬元。業主不服提出上訴，二審法院
觀點則和一審截然不同，二審引用最高法院司法解釋指，商品房買賣合同被確認無效或者被撤銷
、解除後，商品房擔保貸款合同也被解除的，出賣人應當將收受的購房貸款和購房款的本金及利
息分別返還擔保權人和買受人，所以判定應由開發商承擔剩餘貸款的還款責任，不支持銀行的請
求。
　　在地產商接二連三爆雷的今天，有關判決讓廣大業主吃了一顆定驚丸，不過這不代表樓盤爛
尾後業主可直接棄房斷供，內媒引述業界人士警告指，如果購房人擅自斷供，銀行會採取一定的
措施，比如起訴購房人要求還款、查封拍賣房屋等，而且未還款的行為還會記入不良記錄，會對
購房人的信用有嚴重影響。業界人士建議道，購房人可以先到法院起訴解除商品房買賣合同，同
時起訴解除銀行借款合同，在法院判決生效後，購房人才可以停止償還貸款。（ｅｙ）

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