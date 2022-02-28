【俄烏開戰】憂西方金融制裁，傳中行新加坡分行停止為俄交易融資

《經濟通通訊社２８日專訊》俄烏激戰正酣，據《路透》引述一位知情消息人士周一表示，

由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭後的西方制裁，中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）新加

坡分行已停止為涉及俄羅斯石油和俄羅斯公司的交易融資。

美國、歐盟等西方國家周六（２６日）宣布將俄羅斯一些銀行踢出環球銀行金融電信協會

（ＳＷＩＦＴ），這一被稱作「金融核彈」的制裁措施引發關注。（ｗｌ）

