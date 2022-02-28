【內房困局】機構料內地全年房價增２％，成交額上半年觸底後回暖

《經濟通通訊社２８日專訊》內地房地產調控政策今年以來適度糾偏，但傳導到市場端存一

定時滯性。疊加去年上半年高基數的影響，《路透》訪問１５家機構的預估中值顯示，今年上半

年中國住宅均價同比下降１％，持於三個月前路透季度調查的預估中值。不過隨著穩樓市政策效

果逐漸顯現，全年房價料同比增長２％，總體呈現「前低後高」走勢。

紅塔證券研究所所長李奇霖認為，本輪地產的回暖預期仍是結構性的。一線城市和二線城市

受益於經濟、人口優勢的支撐下，房價韌性較強，交易活躍度將明顯好於三四線城市。隨著政策

的邊際放鬆以及下半年全國房價水平穩中有升的趨勢，今年全年房地產市場成交金額或將由上半

年的低點小幅回暖，但重回爆發式增長的可能性不大。



＊房企併購進程現分歧，料房地產稅推遲試點＊



受訪機構多數認為，隨著房地產投資增速回暖以及相關支持政策的進一步深化，下半年房企

的融資壓力會有所緩解，系統性債務風險可以避免。但對於房地產併購進程的討論，１５家機構

觀點出現了一定的分歧，逾八成受訪機構認為在政府引導下併購會加速推進，近期銀行收併購融

資支持已在陸續落地。

但是，億翰智庫研究總監余小雨則不看好併購進展。她說，購貸款不計入三道紅線，不代表

收購企業╱項目的負債不計入三道紅線。「對於有實力收併購的企業而言，收購這類企業╱項目

，遠不如拿地來得更有價值，那為什麼還要去收併購？除非從政府強制要求國央企做。」

此外，鑒於中國經濟下行壓力增大，受訪的１５家機構中，近八成受訪者認為房地產稅試點

將推遲進行，盡管相關基礎性法規仍將陸續頒布。但有分析人士警示，如若政策放鬆使房地產市

場回暖過快，很可能反過來加快房地產稅試點進程。（ｗｌ）

