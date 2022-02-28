【ＦＯＣＵＳ】普京核威懾放狠，俄銀行哄抬貴美元

【ＦＯＣＵＳ】俄羅斯總統普京開啟戰爭「潘朵拉之盒」進入第５天。面對烏克蘭死守首都

基輔，以及西方各式先進武器源源不斷馳援；再加上歐盟就ＳＷＩＦＴ大招終達共識，引發盧布

自由落體，大量莫斯科市民擠提現金，銀行牌價高達１６６盧布兌１美元－－「北極熊」周日

（２７日）宣布將核威懾力量置於高度警戒狀態，誓在俄烏預計周一（２８日）在白俄羅斯邊境

開展的談判前，先施「下馬威」。



＊戰事膠著，歐美大批武器援烏＊



「東進」維和的俄羅斯軍隊，在烏克蘭腹地的推進顯然不如普京預期；據烏克蘭國防部公布

，俄方死傷已達４３００人，４６架戰機、１４６輛坦克、６０輛油罐車遭摧毀。社交媒體有關

烏克蘭軍民堅守國土的訊息鋪天蓋地，前總統、億萬富翁波羅申科亦在個人推特，發布其手持衝

鋒槍現身基輔街頭的相片。

巴黎、羅馬、倫敦、柏林、華盛頓等西方多國首都周末齊爆反戰示威，民情洶湧之下，歐盟

周日宣布動用４﹒５億歐元向烏克蘭提供武器，德國、荷蘭、美國相繼批准烏克蘭提供可攜式「

刺針（Ｓｔｉｎｇｅｒ）」防空飛彈，被視作可遏制俄軍利用武裝直升機等空中突襲。



＊限用ＳＷＩＦＴ，千億外儲遭凍結＊



此外，早前遭多個歐洲國家反對的「禁止俄羅斯使用ＳＷＩＦＴ」突現進展，美、英、法、

加、意及歐盟執委會發表聯合聲明指，未來數日將把俄羅斯「一些」踢出ＳＷＩＦＴ，並對俄羅

斯央行實施制裁。

儘管最終移除名單尚未公布，但市場預計最終或覆蓋俄羅斯８０％的銀行，意味其無法跟系

統內其他銀行進行資金交收。在莫斯科，擔心銀行流動性危機的當地人紛紛湧向ＡＴＭ提取現金

。而以俄羅斯與歐盟貿易額高達８００億歐元計，切斷ＳＷＩＦＴ還恐影響進出口貨物支付。

由於俄羅斯央行現時６４３０億美元外匯儲備，其中約３１１０億美元是以外國證券的形式

儲存，

１５２０億美元以現金或存款置於紐約、倫敦、法蘭克福等地的銀行，制裁恐令其無法提取外儲

來維

穩盧布。就在周一，盧布兌美元一度暴挫近三成至１１９的歷史新低，而俄羅斯銀行提供的以盧

布兌換美元的交易價更高達１６６，俄羅斯央行就宣布禁止外國投資者賣出俄羅斯證券。



＊俄烏擬今談判，雙方互秀籌碼＊



戰事、金融、輿論等情勢似對普京極其不利，「北極熊」普京周日在國家電視台最新稱，「

西方國家不僅採取不友好的經濟行動，而且北約主要國家領導人也發表咄咄逼人的言論，所以我

下令將俄羅斯的核威懾力量轉移到一個特殊的高度警戒狀態。」

何謂高度警戒狀態？俄羅斯的核威懾力量據報分為４級：穩定（Ｃｏｎｓｔａｎｔ）、升級

（Ｅｌｅｖａｔｅｄ）、軍事危險（Ｍｉｌｉｔａｒｙ Ｄａｎｇｅｒ）、全面出擊

（Ｆｕｌｌ），而高度警戒或接近於第二級。據美國科學家聯盟（ＦＡＳ）估算，俄羅斯最新擁

有的核彈頭數量約５９７７枚居全球之首，其中有近１６００枚處於戰略部署。

鑒於俄烏擬周一在白俄羅斯邊境開展談判，俄羅斯國家電視台周日晚配合普京稱，僅我們的

潛艇就可以發射逾５００枚核彈頭，這將保證美國和北約的徹底毀滅。」而普京的盟友白俄羅斯

就宣布允許俄羅斯在境內部署核武。而烏克蘭總統澤連斯基就指，與歐盟委員會主席馮德萊恩討

論了「烏克蘭在歐盟的成員身份」問題。

智庫大西洋理事會（Ａｔｌａｎｔｉｃ Ｃｏｕｎｃｉｌ）的核問題專家Ｍａｔｔｈｅｗ

Ｋｒｏｅｎｉｇ就指，此是俄羅斯用核威脅來支持常規侵略的軍事戰略，向西方傳達的信息是「

不要參與進來，否則將事情升級到最高級別」。

烏克蘭和俄羅斯談判結果如何？很快將見分曉。

