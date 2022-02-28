《融天納地－溫天納》第一季度依然「穩」字當頭

《融天納地》今年第一季度內地多部委持續強調「擴內需穩增長」，中央一號檔依然鎖定鄉

村振興，態度明顯，在過去一周，統計局公布１月份新建商品住宅與二手住宅價格變動情況，該

月多地下調房貸利率，而２月份貸款市場報價利率（ＬＰＲ）與上月持平，預計後續貨幣政策總

量上保持穩定，未來仍有一定減息空間，亦不排除有降准的可能性，並傾斜向重點領域和薄弱環

節。



與此同時，老齡事業發展和養老服務十四五規劃發布，預期的老齡化時代有望迎來萬億養老

產業市場，養老金融服務亦將快速增長。財政部介紹今年工作方向時，預計今年財政政策將「穩

中有進」，當中支持重大戰略「十四五」重大項目，聚焦高質量製造業、中小微企業與科創公司

等。如上文提到，指導「三農」工作的中央一號文件發布，特別提出新任務、新要求，預計數字

鄉村相關領域將迎來更多機遇。



另外，國家發改委再次召開穩煤價視頻會議，發改委及市場監管總局聯合召開專題會議研究

防範鐵礦石過度囤積工作，積極主動的保供穩價政策有利於防止工業原材料價格不合理波動，切

實降低工業企業成本，維持大宗商品價格在合理區間浮動。而國新辦舉行推動住房和城鄉建設高

質量發展發布會，亦提到今年將從五方面推進工作，基調仍是「三穩」，發展將向存量的提質改

造和增量的結構調整方向轉變，新的增長點在於綠色和智慧方面。



回到環球市場，俄烏形勢險峻，環球資產價格波動加劇。俄烏局勢嚴峻，俄羅斯早已啟動軍

事行動，而早前總統普京宣布承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立，普京授權在

頓巴斯地區進行特別軍事行動，環球風險資產價格明顯波動，避險資產需求大升，後續必須持續

關注美、歐、俄多方的動態，投資者必須採用多元化資產配置策略。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



