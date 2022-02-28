《匯市一周－徐惠芳》地緣政治局勢稍緩和，外幣重挫後反彈

《匯市一周》本周，市場有多項經濟數據及事件公布，包括美國２月非農就業人口變動、美

國及歐元區等的２月ＰＭＩ數據、美聯儲經濟狀況褐皮書等。央行方面，歐洲央行將公布２月貨

幣政策會議記錄，加拿大央行及澳洲聯儲將公布利率會議。另外，美聯儲官員博斯蒂克、埃文斯

、威廉姆斯等人將發表講話，美聯儲主席鮑威爾也將分別在眾議院及參議院銀行委員會就半年度

貨幣政策報告做證詞陳述。投資者還將密切關注地緣局勢進展，以及第２６屆油組（ＯＰＥＣ）

和非ＯＰＥＣ產油國部長級會議。



地緣政治仍是本周焦點，美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣布禁止俄羅斯使用環

球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）國際結算系統。



俄烏緊張局勢持續，美元指數連續三周上升。俄軍正式入侵烏克蘭後，歐洲貨幣全面急挫，

歐元兌美元單日挫兩百多點子，低見１﹒１１０６。美元則創５周高位見９７﹒６８，剛好是美

國新冠疫症大流行前的高位，以及去年１月低位之反彈６１﹒８％。



俄烏戰火連天，美國總統拜登和北約維和軍未見行動，投資者態度隨即１８０度轉向，美元

回落至９６﹒５１，大部分主要貨幣收復失地，兌美元大幅反彈。



隨著烏克蘭緊張局勢加劇，引起市場揣測，美聯儲在３月會議上可能不會那麼激進地收緊政

策。芝商所（ＣＭＥ）的ＦｅｄＷａｔｃｈ工具，對至少加息５０個基點的預期已從早前的約

３４％降至７﹒５％。美聯儲目前正在計劃緊縮政策，就戰爭可能性及其對油價的影響進行權衡

。技術上，美元１０和５０日線分別在９６﹒１８及９５﹒９５。若升穿此水平，上望

９６﹒９５或９７﹒２０。



俄羅斯佔據歐洲天然氣供應４０％左右，還是主要產油國，而烏克蘭黑土地肥沃，有歐洲糧

倉之稱，俄、烏戰局引起商品價格波動，歐洲天然氣、原油、黃金、小麥、玉米等顯著上漲。紐

約期油上周五（２５日）歐市，在每桶９２美元上落，趨勢往上，下方支持９０﹒２０、

８７﹒６０美元。



截止２月２４日，全球最大的黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ

ＥＴＦ）的黃金持倉量１０２４﹒０９噸，按日增加５﹒２３噸。金價上周五歐市，在每盎司

１９００美元上落，下方支持１８８０、１８６０美元。



本周澳洲及加拿大央行議息。市場預期，澳聯儲維持利率不變，指標利率維持０﹒１％，但

澳聯儲買債規模將縮減和預告今年內加息計劃。上周俄烏局勢緊張，澳元兌美元一度下挫，因澳

聯儲議息，澳元收復大部分失地。若澳聯儲展現鷹派立場，澳元上探０﹒７３水平。反之，將下

探５０線或下方，如０﹒７１４０。



周三（２日），加拿大央行將宣告議息結果。分析預期，央行將會加息０﹒２５基點，指標

利率升至０﹒５％，關注議息後，央行行長發表未來政策取向。若央行語調帶鷹派，將會利好加

元，美元兌加元或下探前低１﹒２６３３，跌穿將下試５０ 周線測試１﹒２５３０。《國泰君

安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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