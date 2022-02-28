《師傅教路－黃瑋傑》俄烏局勢帶動油輪運費上漲，中遠海能可受惠

《師傅教路》俄烏局勢緊張，除了刺激油價上升外，亦帶動油輪運費上漲，波羅的海油輪運

費上周末飆升至２００８年以來最高水平，主要由於部分貿易商擔心俄羅斯的石油和天然氣出口

以至俄羅斯船公司將被制裁，或將導致部分船型運力大幅減少、運價上漲，中遠海能

（０１１３８）料可受惠。



＊為全球第一大油輪船東，引領中國液化天然氣運輸業＊



中遠海能主營業務包括國際和中國沿海原油及成品油運輸、國際液化天然氣運輸以及國際化

學品運輸，截至２０２１年６月３０日，集團共擁有和控制油輪運力１６５艘，２４９１萬載重

噸，其中，自有運力１５４艘，２１８７萬載重噸；租入運力１１艘，３０４萬載重噸。另有訂

單運力３艘，４２萬載重噸。集團所屬合營及聯營公司共擁有油輪運力１３艘，８１萬載重噸。

按運力規模統計，集團是全球第一大油輪船東。同時，集團也是中國沿海原油和成品油運輸領域

的龍頭企業。在沿海原油運輸領域，集團一直保持著行業龍頭地位和５５％以上的市場份額。在

「國油國運」戰略推動下，集團與國內大型石油公司以及國內獨立煉廠建立了良好的夥伴關係。

集團也是中國液化天然氣（ＬＮＧ）運輸業務的引領者，所屬全資的上海中遠海運液化天然

氣投資有限公司和持有５０％股權的中國液化天然氣運輸（控股）有限公司是中國目前僅有的兩

家大型ＬＮＧ運輸公司。截至２０２１年６月３０日，集團共參與投資４１艘ＬＮＧ船舶，全部

與特定ＬＮＧ項目綁定，與項目方簽署了長期期租合同，收益穩定。其中，投入營運的ＬＮＧ船

舶３８艘，６４２萬立方米，在建ＬＮＧ船舶３艘，５２萬立方米。



＊依託中遠海運資源品牌優勢，股價轉強創４個月高位＊



集團控股股東中國遠洋海運集團在航運、碼頭、物流、航運金融、修造船、數字化創新等上

下游產業鏈形成了較為完整的產業結構體系。依託中遠海運集團強大的資源背景與品牌優勢，集

團得以實施船舶燃油的規模化精益採購、簽署港口使費優惠協議、豐富客戶與航線資源。

不過，去年石油運輸業呈現不景氣，主要由於新冠疫情的反覆擾亂了全球經濟活動，令石油

消費需求受到抑制。同時，石油商業庫存的持續消化進一步拖累了石油運輸需求，運力供需結構

矛盾導致國際油輪運價持續在低位徘徊。集團不久前發出了盈警，預期於截至２０２１年１２月

３１日止年度錄得之股東應佔淨虧損介乎４９﹒３億元至５１﹒３億元人民幣，除了受持續低迷

的國際油運市場影響外，亦由於對９４艘船舶進行了計提資產減值準備，合計約４９﹒６億元人

民幣。值得注意的是，踏入２月後，其股價有明顯轉強跡象，今日更創出４個月高位。建議買入

價３﹒５元，目標３﹒８５元，止蝕位３﹒３元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上

述股票）



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