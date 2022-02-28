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即市新聞

28/02/2022 16:35

《金石為開－黃威》俄烏戰事膠著，資產價格巨震

　　《金石為開》俄羅斯出兵烏克蘭引發市場巨震，周中股市重挫，黃金債券等避險資產急升。
但由於西方國家對俄羅斯的制裁力度較弱，資產價格走勢在下半周出現反轉。美國通脹數據略超
預期，仍維持高位，不過對市場短期影響有限。由於歐系貨幣的疲軟，上周美元指數走高；債息
整體略有回升，金價一度上衝至１９７５美元，但全周仍累計收跌０﹒４％，振幅近１００美元

　
　　隨著俄羅斯與烏克蘭的戰事進入膠著狀態，後續事件發展變得更加撲朔迷離。歐洲各國開始
對烏克蘭提供軍事援助，俄羅斯部分銀行被剔除出ＳＷＩＦＴ系統；普京則命令俄羅斯核威懾力
量進入特殊戰備狀態。但另一方面消息稱，俄烏雙方決定於白俄羅斯境內舉行和談，有望緩和當
前局勢。
　
　　由於國內的反戰情緒及出於中期選舉考量，美國幾乎不可能直接接入俄烏戰爭。歐洲因能源
極大程度依賴俄羅斯，恐怕也不會參與過深。目前來看，戰爭規模擴大的概率不高。對俄方而言
，全面侵佔烏克蘭也並非其目的，在戰局優勢下通過談判實現戰略目標才是首選。惟近日烏克蘭
的頑強反抗可能令普京陷入兩難境地，這可能導致市場短期波動的時間加長。
　
　　另一方面，美國１月核心ＰＣＥ物價指數同比增幅升至５﹒２％，略超預期的５﹒１％。如
何應對處在近４０年高位的通脹成為美聯儲的心頭大患。雖然對俄羅斯的制裁尚未涉及能源領域
，但或多或少都令當前的高通脹風險雪上加霜。美聯儲上周五再度警告通脹問題，對美國經濟前
景的看法更趨謹慎。
　
　　金價一如我們上周預期出現了衝高回落的走勢，在俄烏衝突不再加劇的情況下，預計市場避
險情緒將繼續緩和。不過當前只能判斷黃金進入短線回調，是否會扭轉中線升勢尚難以下定論。
隨著日線保歷加通道中軌的上移及ＲＳＩ逐漸走向５０，預計１８７０美元附近將出現支持。《
六福金融分析師　黃威》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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