《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》日本電玩發展強，率先體現元宇宙

《ＥＴＦ速遞》日本Ｓｏｎｙ旗下的ＰＳ５發售一年多，官方去年１０月底公布，ＰＳ５總

銷量已超過１３００萬。不過產品短缺，原價約４０００港元的主機，本港炒價至６０００美元

。無庸置疑，據外國傳媒ＡｌｌＴｏｐＥｖｅｒｙｔｈｉｎｇ統計，Ｓｏｎｙ為２０２０年度十

大最賺錢遊戲公司的第一位。第三位則是繼Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｇｏ，於疫情期推出瘋魔港人的遊

戲《集合啦！動物森友會》的任天堂。日本的電玩文化一直以來引領全球。



＊元宇宙遊戲的進化＊



２０１６年任天堂與Ｎｉａｎｔｉ推出的《Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｇｏ》是一種ＡＲ（擴增實境

）融合的手遊，打破了遊戲與現實的界線，令全球掀起一股抓寶熱潮，玩家老少咸宜，難忘街上

經常有一群群拿著手機四方追逐的情境。截至去年上半年度，《Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｇｏ》四年以

來，累計已創下高達 ５０ 億美元的收入。

至於《動物森友會》引人入勝的地方，何不嘗應用元宇宙概念。玩家化身成村民，在虛擬的

動物村莊設計島嶼、房屋及種植，更可與朋友互動，在虛擬世界互相拜訪，共同探索交流，成為

一個另類的虛擬社交平台。

第二位最賺錢的遊戲公司騰訊（００７００），早前以３﹒３億美元購入美國遊戲開發商

Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ四成股權，目前估值已增長近３５倍 至１１５億美元。旗下的熱門遊戲

《堡壘之夜》正式上線了“Ｐａｒｔｙ Ｒｏｙａｌｅ”（派對島），構建了一個?擬的公共空

間，玩家可以在派對島中與朋友在虛擬世界閒聊互動，一起参加跳傘、釣魚等小遊戲比賽，為

Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ展開元宇宙的序幕。再數的就是位列第四的微軟，近期更以天價收購動視

暴雪，其一目的就是發展元宇宙。



＊不可逆轉的趨勢＊



元宇宙，將ＶＲ（虛擬現實）、ＡＲ（擴增實境）、ＭＲ（混合實境）、及ＸＲ（延展實境

）融合，被喻為互聯網的進化版。各行各業即將應用的策略，睇樓、睇演唱會、網上購物、視像

會議等，都可應用沈浸性技術，打造近乎現實的情景。「假作真時真亦假」，地域已經不再受限

，任何人身在不同的地方，亦能進入共同的虛擬景象。當然企業要進一步推進元宇宙仍需時間，

不過電玩遊戲已率先體現出其價值。

日興資產管理是全球十大ＥＴＦ發行商，亞洲最大資產管理公司之一，母公司１９５９年已

經成立，基金經理分佈日本、內地、新加坡等國家，充分了解各地市場發展，嚴格挑選各國潛力

股票。最近兩年進軍本港ＥＴＦ市場，發行兩隻互聯網及電玩產業的股分，兩者的成分股均廣泛

分佈各地。《日興資產管理ＥＴＦ業務發展總監 黃麗幗》



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