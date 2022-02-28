【新冠肺炎】警務處處長司機確診，蕭澤頤快測呈陰性

《經濟通通訊社２８日專訊》警務處一名司機快速測試陽性，他負責接載的處長蕭澤頤快速
測試呈陰性。
警務處指，一名負責接載警務處處長蕭澤頤的司機周日晚進行快速抗原測試，結果呈陽性。
他毋須接觸公眾人士，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守防疫措施，他最近一次上班
為上周五。
蕭澤頤近日均有做快速測試及深喉唾液樣本化驗，結果均為陰性，周日晚再做快速測試，結
果也呈陰性。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話28/02/2022
【虛幣世界】俄國核武部隊進入高度戒備狀態，加密貨幣普遍下跌
|財經熱話28/02/2022
【陶觀天下】烏克蘭危機震撼市場 美通脹走勢逼迫聯儲
|財經熱話25/02/2022
《嚟緊炒D乜》Meta VR眼鏡稱霸，舜宇鏡頭需求有多無少！
|中國故事25/02/2022
《神州經脈》政治局維穩金融大局 人行放水逾兩年高A場周跌1%
|財經熱話25/02/2022
港交所績差大行紛降目標價 股價欲彈乏力弱勢難改
|大行報告25/02/2022
港交所績後大行紛降目標價 係咪咁睇淡？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰