【新冠肺炎】警務處處長司機確診，蕭澤頤快測呈陰性

《經濟通通訊社２８日專訊》警務處一名司機快速測試陽性，他負責接載的處長蕭澤頤快速

測試呈陰性。

警務處指，一名負責接載警務處處長蕭澤頤的司機周日晚進行快速抗原測試，結果呈陽性。

他毋須接觸公眾人士，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守防疫措施，他最近一次上班

為上周五。

蕭澤頤近日均有做快速測試及深喉唾液樣本化驗，結果均為陰性，周日晚再做快速測試，結

果也呈陰性。（ｃｌ）

