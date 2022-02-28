【新冠肺炎】邱騰華：物資存量未足以應付全民檢測，擬向中央訂購

《經濟通通訊社２８日專訊》商務及經濟發展局長邱騰華在電台節目表示，內地支援本港抗

疫的物資已陸續抵港，包括約１４００萬個快速抗原測試包，其中７００萬個已經派發給指定高

風險及特定群組。但他指出，現時的物資仍未能應付將推行的全民檢測，政府研究檢測方案時會

及早準備所需的物資，包括向中央訂購保護衣物、高規格口罩及快速測試包，相信中央會確保香

港的抗疫物資供應。



＊百分百擔保特惠貸款暫已批４﹒７萬宗申請＊



預算案將「中小企融資擔保計劃」下所有信貸擔保產品的申請期，延長１年至明年６月底；

每家企業最高貸款額上限增至９００萬元，最長還款期至１０年。邱騰華指，疫情期間本港經濟

受損，「百分百擔保特惠貸款」已批出４﹒７萬宗申請，涉資逾８００億元。很多意見都要求延

長計劃及加碼，他形容優化後的計劃是「及時雨」，給予中小企喘息機會，借貸風險由金管局承

擔。



＊對本港經濟條件有信心＊



邱騰華指，明白現時確診個案增加，市民感到焦慮，但他說對本港的整體經濟條件有信心，

舉例指在第４波疫情後，香港經濟增長反彈，去年前３季ＧＤＰ增長約７％，貿易及物流等的行

業表現出色，認為只要堅持防疫措施，就能為香港提供疫情後經濟反彈的條件。

邱騰華又表示，疫情至今有約１００間旅行社倒閉，不少旅遊從業員轉行，政府提供臨時的

抗疫職位，但認為長遠而言本港旅遊業要轉型，以往只是靠帶團購物，將來難以持續。因此《財

政預算案》提出「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，其中６０００萬會用作培訓從業員。（ａｃ）

