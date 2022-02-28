【新冠肺炎】長洲郵政局及雲咸街郵政局今日至３月２日關閉

《經濟通通訊社２８日專訊》香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診２０１９冠狀病
毒病，長洲郵政局（包括郵政信箱大堂）及雲咸街郵政局今日至３月２日關閉。
相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。
香港郵政獲悉上述事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護
中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|開市Good Morning28/02/2022
溫傑：目前油股首選ETF 港交所前景難料暫不沾手
|財經熱話28/02/2022
【虛幣世界】俄國核武部隊進入高度戒備狀態，加密貨幣普遍下跌
|財經熱話28/02/2022
【陶觀天下】烏克蘭危機震撼市場 美通脹走勢逼迫聯儲
|財經熱話25/02/2022
《嚟緊炒D乜》Meta VR眼鏡稱霸，舜宇鏡頭需求有多無少！
|中國故事25/02/2022
《神州經脈》政治局維穩金融大局 人行放水逾兩年高A場周跌1%
|財經熱話25/02/2022
港交所績差大行紛降目標價 股價欲彈乏力弱勢難改
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰