【新冠肺炎】長洲郵政局及雲咸街郵政局今日至３月２日關閉

《經濟通通訊社２８日專訊》香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診２０１９冠狀病

毒病，長洲郵政局（包括郵政信箱大堂）及雲咸街郵政局今日至３月２日關閉。

相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。



香港郵政獲悉上述事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護

中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。（ｃｌ）

